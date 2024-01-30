Pentagon: ABD üssüne saldırıdan İran sorumlu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Singh, Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üsse yapılan, 3 ABD askerinin öldüğü, 40’tan fazla askerin yaralandığı insansız hava aracı (İHA) saldırısından İran’ı sorumlu tuttuklarını yineledi. Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.

Silah ve ekipman desteği iddiası

Sözcü Yardımcısı Singh, saldırının arkasında İran’ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran’ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları sorumlu tutacağız" dedi.

İran’ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok" şeklinde cevap verdi.

Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz" diye konuştu.

Husiler ve İran destekli gruplar

Bölgedeki ABD güçlerine yönelik, İsrail saldırılarının başladığı 17 Ekim 2023’ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66’sının Irak’ta, 98’inin Suriye’de ve en sonuncusunun da Ürdün’de olduğunu kaydetti.

Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, “Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler” dedi.

“Askeri bir çatışma peşinde değiliz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde ABD üssüne yönelik saldırının ardından Washington'daki gelişmeleri aktardı.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, askeri bir çatışma peşinde değiliz" dedi.

Bölgede tansiyonu ve gerilimi artırma amacında olmadıklarını kaydeden Kirby, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı bir saldırı olduğunu ve karşılık vermeleri gerektiğini belirtti. Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri ve bunları yeri ve zamanı konusunda ise tüm detayların kendi uhdelerinde olduğunu, gerçekleştiğinde herkesin bunu göreceğini dile getirdi.

NATO da İran’ı sorumlu tuttu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında "otoriter rejimlere" karşı demokratik ulusların bir arada durmasının öneminin altını çizdi. Güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun küresel ölçekteki zorluklarla mücadelede "hayati önem" taşıdığını vurguladı. Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" dedi. İran'ın Kızıldeniz'de gemilere saldıran Husilere verdiği destekten duyduğu derin endişeyi dile getiren Stoltenberg, bu eylemlerin bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Ne olmuştu? ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgedeki ABD ve Koalisyon güçleri üssüne 28 Ocak akşamı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, 40’tan fazla askerin yaralandığını açıkladı. Ürdün hükümeti, ABD üssüne yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıya ilişkin, “ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz” dedi. Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor" dedi. Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin bulunduğunu” söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin üssüne yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

(AS)