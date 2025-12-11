Pendik'te bir evde yangın: Üç çocuk hayatını kaybetti, birinin durumu ağır

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta bulunan iki katlı binanın girişindeki dairede nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan daireden çıkarılan dört çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrole alınıp söndürüldü.

TÜRK-İŞ: "Açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 546 TL oldu"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hastaneye kaldırılan çocuklardan üçü hayatını kaybetti, birinin durumu ağır. Çocukların annelerininse yangın sırasında evde olmadığı diğer kardeşlerini hastaneye götürdüğü babanın ise gözaltında olduğu belirtiildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Pendik’te bir evde meydana gelen yangın yüreğimizi yaktı. Yangından etkilenen 3 yavrumuz tedavi gördükleri hastanede maalesef hayatını kaybetti. Bir yavrumuzun tedavisi devam ediyor. Bu acı hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yavrumuza Rabbim acil şifalar versin. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

(NÖ)