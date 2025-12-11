ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 13:28
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 13:41
1 dk Okuma

Pendik'te bir evde yangın: Üç çocuk hayatını kaybetti, birinin durumu ağır

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir evde çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pendik'te bir evde yangın: Üç çocuk hayatını kaybetti, birinin durumu ağır
Fotoğraf: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta bulunan iki katlı binanın girişindeki dairede nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan daireden çıkarılan dört çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrole alınıp söndürüldü.

TÜRK-İŞ: "Açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 546 TL oldu"
TÜRK-İŞ: "Açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 546 TL oldu"
31 Ekim 2025

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hastaneye kaldırılan çocuklardan üçü hayatını kaybetti, birinin durumu ağır. Çocukların annelerininse yangın sırasında evde olmadığı diğer kardeşlerini hastaneye götürdüğü babanın ise gözaltında olduğu belirtiildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Pendik’te bir evde meydana gelen yangın yüreğimizi yaktı. Yangından etkilenen 3 yavrumuz tedavi gördükleri hastanede maalesef hayatını kaybetti. Bir yavrumuzun tedavisi devam ediyor. Bu acı hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yavrumuza Rabbim acil şifalar versin. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
pendik yangın çocuk ölümleri
