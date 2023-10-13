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HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 08:56
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 09:09
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'Pençe-Kilit'te bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zap, Avaşin ve Metina alanlarında yürütülen askeri operasyonda 9-10 Ekim tarihlerinde de iki asker hayatını kaybetmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/pence-kilit-te-bir-uzman-cavus-hayatini-kaybetti.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe Kilit Harekât” bölgesinde PKK'lilerin üs bölgesine açtığı ateşte bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, yaptığı açıklamada operasyon bölgesinde 12 Ekim'de PKK'lilerin üs bölgesine açtığı ateşte uzman çavuş Musa Esat Kaya’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaya’nın bugün Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Hafta başında iki asker hayatını kaybetmişti

Söz konusu operasyonda 9-10 Ekim tarihlerinde de iki asker hayatını kaybetmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)

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