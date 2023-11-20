'Pençe-Kilit'te bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe Kilit Harekât” bölgesinde PKK'lilerle çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, yaptığı açıklamada operasyon bölgesinde bugün PKK'lilerle "sağlanan temasta" piyade üsteğmen Abdullah Köse'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında 5 PKK'linin de "etkisiz hale getirildiğini" ileri sürdü.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan pençe operasyonları, o tarihten beri devam ediyor.

(NT)