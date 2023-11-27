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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 08:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 08:50
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“Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde 3 asker hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-3-asker-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün PKK’lilerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıkladı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün de dün hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan operasyonlar, o tarihten beri devam ediyor. (AS)

öldürülen askerler Pençe Kilit Operasyonu
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