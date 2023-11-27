“Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde 3 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün PKK’lilerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıkladı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün de dün hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Zap, Avaşin ve Metina gibi alanlarına ilki 28 Mayıs 2019'da başlatılan operasyonlar, o tarihten beri devam ediyor. (AS)