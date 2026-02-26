TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.02.2026 11:45 26 Sibat 2026 11:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.02.2026 11:47 26 Sibat 2026 11:47
Xwendin Xwendin:  2 xulek

PENa Norwêcê ji bo doza Îmamoglû dê panelek onlîne li dar bixe

Doza Şaredarê Stenbolê Ekrem Îmamoglû di rojeva saziyên navneteweyî de ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
PENa Norwêcê ji bo doza Îmamoglû dê panelek onlîne li dar bixe

Doza ku Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû jî tê de tê darizandin dê di 9ê Adarê de pêk were.

Doz dê li salona danişînê ya li Girtîgeha Marmarayê ya li Silivriyê pêk were. Darizandin ji aliyê rêxistinên maf û hiqûqê ên navneteweyî ve ji nêzîk ve tê şopandin û wekî yek ji dozên siyasî yên herî girîng ên dîroka Tirkiyeyê ya nêzîk tê hesibandin.

Îdîanameya ku di 8ê Kanûna Pêşîn de hate pêşkêş kirin, gelek tohmetan dihewîne. Her weha di nav tohmetan de damezrandin û rêvebirina rêxistineke sûc û endametiya rêxistineke sûc heye. Her weha 143 çalakiyên cûda wekî sûc di nav dosyayekê de tê bi nav kirin.

Di dozê de ji bo Şaredarê Stenbolê ji 849 salan heta 2430 sal û 6 mehan cezayê girtîgehê tê xwestin.

Di qada navneteweyî de bertekên ji bo dozê berdewam dikin. PEN Norwêcê ragihand ku ew ê webînarek ji bo doza Îmamoglû li dar bixe.

Panel dê bi sernavê "Bikaranîna darazê wekî amûrek ji bo kontrolkirina siyasetê: Doza Îmamoglû" pêk were.

Rêxistinên mafparêz ên ku pisporiya wan di qada navneteweyî de heye û ji Tirkiyeyê  siyasetmedar û rojnameger beşdarî panelê bibin.

Panel li pêş ku darizandina Îmamoglû pêk were, li dar dikeve. Ji bo beşdariya panelê divê qeyd bê çêkirin. Panel dê li ser Zoomê were lidarxistin.

Ji bo qeydê vê lînkê bitikîne:

https://zoom.us/webinar/register/WN_7eLQOBdeTT6FSMbP91Z6KQ

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ekrem Îmamoglu Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê PENa Norwêcê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê