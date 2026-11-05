TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 08:26 5 Mijdar 2026 08:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 08:33 5 Mijdar 2026 08:33
Xwendin Xwendin:  2 xulek

PENa Kurd dê li Amedê konferanseke li dar bixe

PENa Kurd di 6ê Mijdarê de bi tevlibûna gelek rewşenbîr, nivîskar, helbestvan û siyasetmedaran li Amedê Konferansa Wêje û Aştiyê li dar dixe. Konferans dê 2 rojan berdewam bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
PENa Kurd dê li Amedê konferanseke li dar bixe
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

PENa Kurd dê li Amedê bi navê, “Di pêvajoyên lihevrûniştin, lihevkirin, aştî û wekheviyê de rola wêje, ziman û rewşenbîriyê” Konferansa Wêje û Aştiyê li dar dixe.

PENa Kurd di 6ê Mijdarê de bi tevlibûna gelek rewşenbîr, nivîskar, helbestvan û siyasetmedaran li Amedê Konferansa Wêje û Aştiyê li dar dixe. Di konferasê de dê li ser gelek mijaran gotûbêj were kirin û konferans wê 2 rojan berdewam bike.

Bername

Roja yekemîn a konferansê bi mijara, “Ziman, Wêje û Mafên Gerdûnî di Pêvajoyên Aştiyê de” dest pê dike û axêver jî wiha ne:

Moderator Dîba Keskîn (Nivîskar), Burhan Sonmez (Serokê Giştî yê PENa Navneteweyî-London), Dr. Bêrîvan Doskî (Seroka Rûmetê ya Navenda PENa Kurd-Silêmanî), Weysî Aktaş (Siyasetmedar-Amed), German Rojas (Serokê Komîteya Nivîskarên ji bo Aştiyê ya PENa Navneteweyî –Santiago/Çîlî)

Beşa 2emîn a konferansê bi mijara, ‘Rola Qada Navneteweyî, Siberoja Wekheviyê û Mafên Mirovan’ û beşdariya; Moderator: Zana Farqînî (Zimannas), Carles Torner (Cîgirê Serokê PENa Navneteweyî – Katalanya), Tanja Tuma (Alîkara Serokê PENa Navneteweyî -Slovenya), Mueyed Teyîb ( Helbestvan- Hewlêr), Şadiye Manap (Nivîskar – Amed) berdewam bike.

Beşa 3emîn a konferansê bi mijara, “Rabûna Bandora Şer û Ragêşiyê ya Li Ser Ziman û Azadiya Xwederbirînê” û bi tevlibûna; Moderator: Mîna Acer (Nivîskar), Urtzî Urrutîkoetxea (Serokê Komîteya Mafê Ziman û Wergerê ya PENa Navneteweyî yê Berê – Bask), Dr. Dilawer Zeraq (Akademîsyen-Nivîskar – Amed), Fîlîz Yildirim (Akademîsyen li Cambridgeê) bi dawî bibe.

Daxuyanî

Di roja duyemîn a Konferansa Wêje û Dîrokê de beşdarvanên konferansê dê li cihên dîrokî yên Amedê bigerin û serdana Komeleya Wêjekarên Kurd, Yekîtiya Weşangerên Kurd (YEW-KURD) Enstîtuya Kurdî ya Amedê, MED-DERê, Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) û Komeleya Rojnamegeran Jin a Mezopotamyayê (MKG) bikin.

Konferans dê bi daxuyaniya hevpar a li ser navê beşdaran, bi banga ji bo aştiyeke birûmet, wekheviya zimanê Kurdî, azadkirina zindaniyên siyasî, rojnamegeran û pêşxistina çanda demokrasiyê bi dawî bibe.

*Çavkanî: AW

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
PENa Kurd konferans
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê