PEN Norveç, bianet'i ziyaret etti

PEN Norveç Direktörü Jørgen Watne Frydnes, PEN Norveç Uluslararası Proje Koordinatörü Lars Gudmundson, PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford ve PEN Norveç İletişim Uzmanı Siri Berge Engerud'dan oluşan bir heyet Türkiye'ye geldi. Basın kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşen heyet üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford ve PEN Norveç İletişim Uzmanı Siri Berge Engerud, dün de (12 Eylül) IPS İletişim Vakfı/bianet'i ziyaret etti. IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı PEN üyelerine yürütülen çalışmaları anlattı.

Stockford ve Engerud, ortak yürütülecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunduktan sonra bianet yazı işleri çalışanlarını ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

(Mİ)