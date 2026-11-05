Pembe Hayat ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetine yeniden başladı

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, hukuk departmanının yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Dernek, ücretsiz hukuki danışmanlık kapsamında başta translar olmak üzere LGBTİ+’lara cinsiyet uyum süreçleri, hormonlara ve sağlık hizmetlerine erişim ile kimlik ve nüfus işlemleri konusunda destek verecek.

Danışmanlık hizmeti ayrıca ayrımcılık, şiddet, nefret suçları ve diğer hak ihlallerini de kapsayacak.

Pembe Hayat, duyurusunda, “Adalete erişimin güçlendirilmesi, cezasızlıkla mücadele ve eşit yurttaşlık haklarımızın güvence altına alınması için hukuki dayanışmayı büyütüyoruz!” dedi.

Pembe Hayat, son üç ayda toplam 538 danışmanlık verdi

Danışmanlığa nasıl ulaşılır?

Ücretsiz hukuki danışmanlık salı, perşembe ve cuma günleri 12.00-18.00 saatleri arasında verilecek.

Danışmanlık almak isteyenler [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0312 433 85 17 ve 0549 100 06 88 numaralı telefonlardan derneğe ulaşabilir.

(NÖ)