Pembe Hayat, son üç ayda toplam 538 danışmanlık verdi

Danışmanlık hatları; Eylül, Ekim ve Kasım (2023) ayında açık olduğu 38 gün boyunca:292 Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi

Derneğin, Psikolojik Danışmanlık Departmanı altında, 125 kez yazılı danışmanlık, 78 kez telefon üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. 73 seans çevrimiçi/yüz yüze olmak üzere psikolojik danışmanlık desteği sağlandı.

En çok başvuru alınan ilk üç şehir İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Danışmanlık konusu olarak; cinsiyet uyum süreci, askerlik süreci, genel ruh sağlığı desteği, duygusal destek en sık başvurulan konular oldu.

Hukuki Danışma Hattı 246 danışmanlık desteği verdi

Hukuki Danışma Hattı; 124 kez yazılı ve 117 kez telefon üzerinden, 5 kez yüz yüze hukuki danışmanlık hizmeti sunuldu.

En çok başvuru alınan şehirler sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir oldu. Danışmanlık konusu olarak; barınma, şiddet, cinsiyet uyum süreci, isim değişikliği, en sık başvurulan konular oldu.

(EMK)