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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 21:58
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 22:02
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Pembe Hayat, son üç ayda toplam 538 danışmanlık verdi

En çok başvuru alınan ilk üç şehir İstanbul, Ankara, İzmir oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/pembe-hayat-son-uc-ayda-toplam-538-danismanlik-verdi.jpg

Danışmanlık hatları; Eylül, Ekim ve Kasım (2023) ayında açık olduğu 38 gün boyunca:292 Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi

Derneğin, Psikolojik Danışmanlık Departmanı altında, 125 kez yazılı danışmanlık, 78 kez telefon üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. 73 seans çevrimiçi/yüz yüze olmak üzere psikolojik danışmanlık desteği sağlandı.

En çok başvuru alınan ilk üç şehir İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Danışmanlık konusu olarak; cinsiyet uyum süreci, askerlik süreci, genel ruh sağlığı desteği, duygusal destek en sık başvurulan konular oldu.

Hukuki Danışma Hattı 246 danışmanlık desteği verdi

Hukuki Danışma Hattı; 124 kez yazılı ve 117 kez telefon üzerinden, 5 kez yüz yüze hukuki danışmanlık hizmeti sunuldu.

En çok başvuru alınan şehirler sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir  oldu. Danışmanlık konusu olarak; barınma, şiddet, cinsiyet uyum süreci, isim değişikliği, en sık başvurulan konular oldu. 

(EMK)

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