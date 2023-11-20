20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde açıklama yayınlayan Pembe Hayat, “Nefrete inat barışçıl, adil, hakkaniyetli ve onurlu bir yaşam diyoruz” diye seslendi.

"Hrant Dink'i yeniden anıyoruz"

Açıklama şöyle:

"Üzerinden 17 yıl geçse de peşini bırakmadığımız Esat Eryaman Davası’na sahip çıkan, yerlerinden edilen tüm trans kız kardeşlerimizi ve cinayeti 2008 yılından beri aydınlatılmayan iki çocuk annesi trans kız kardeşimiz Dilek İnce’yi ve onurlu mücadelelerini selamlıyoruz."

"Bir nefret cinayeti sonucu aramızdan alınan ve yıllardır gerçek adaletin sağlanmadığı Hrant Dink’i, katilinin dışarıya salındığı bu günlerden yeniden anıyoruz."

'Filistin'deki lubunyaları selamlıyoruz'

"Filistin’de varoluş mücadelesinin ötesinde, savaş, abluka ve işgalden hayatta kalmaya çalışan lubunyaların verdiği onurlu barış mücadelesini saygıyla selamlıyoruz.

"Nefretin nasıl ortaya çıktığını, teşvik edildiğini ve yaygınlaştırıldığını nefret söylemi ve nefret suçunun hedefi haline getirildiğimiz yerden çok iyi tanıyoruz. Bu yıl aramızdan alınan kız kardeşlerimiz Ecem Seçkin ve Derin Sönmez cinayetlerinin, yaygınlaştırılan bu nefretin sonucu olduğunu biliyoruz, davalarına sahip çıkıyoruz."

"Trans yaşamlarımızı doğrudan hedef alan, yalan yanlış bilgilerle toplumu zehirleyen, erk sahibi herkese karşı mücadelemiz artarak devam ediyor."

"Barışın tesis edildiği, adil ve hakkaniyetli bir dünyada, onurlu bir yaşam için yılmadan sesimizi çıkarmaya, değiştirmek ve dönüştürmek için çaba göstermeye devam ediyoruz."

Neden 20 Kasım?

ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in 20 Kasım 1998’de öldürülmesinin ardından 20 Kasım, nefret cinayetleriyle aramızdan ayrılan transları anıldığı bir gün olarak tanındı.

Türkiye’de ilki 2008’de Pembe Hayat tarafından düzenlenen “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” etkinlikleri, yıllar içinde LGBTİ+ örgütlerinin paydaş ve düzenleyici olarak çeşitli alanlarda trans haklarına ve mücadelesine yoğunlaştığı buluşmalar hâline geldi.

(EMK)