Pembe Hayat: LGBTİ+’lara yönelik operasyonlar siyasi sindirme girişimidir

Açıklamada, “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonların LGBTİ+ hareketini ve insan hakları mücadelesini hedef aldığı belirtildi.

Dernek, Ankara merkezli soruşturma kapsamında Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, trans aktivistler Janset Kalan ve Umut Derin, LGBTİ+ annesi Nedime Erdoğan ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu kişilerin tutuklandığını hatırlatarak, sürecin “yalan beyanlar ve karalama kampanyaları” üzerine kurulduğunu söyledi.

Kaos GL’ye bir haber yazdı, “Instagram yetkilisi” diye tutuklandı

Açıklamada ayrıca, farklı kentlerde gözaltı ve tutuklamalara karşı yapılan protestolara katılanların ve haber takibi yapan gazetecilerin de polis müdahalesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Pembe Hayat, yaşananların hukuki bir süreçten ziyade temel hak ve özgürlükleri hedef alan siyasi bir operasyon olduğunu belirtti.

Açıklamada, protesto hakkını kullanan kişilerin gözaltına alınmasının örgütlenme özgürlüğüne yönelik baskının göstergesi olduğu kaydedildi.

Dernek ayrıca Sincan Cezaevi’ne sevk edilen tutukluların, özellikle de trans kadınların maruz kalabileceği ayrımcılık, kötü muamele ve tecrit uygulamalarına ilişkin kaygılarını dile getirdi. Tutukluların can güvenliğinin sağlanmasının Adalet Bakanlığı ve cezaevi idarelerinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Öte yandan açıklamada tutuklananların serbest bırakılması ve LGBTİ+’lara yönelik kriminalizasyon politikalarına son verilmesi çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında çok sayıda ilde LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik soruşturmalar başlatıldı. Operasyonlar çerçevesinde Kaos GL ile bağlantılı bazı isimler, aktivistler ve hak savunucuları gözaltına alınırken, bir kısmı tutuklandı.

LGBTİ+ örgütleri ve insan hakları kuruluşları operasyonların ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve insan hakları savunuculuğunu hedef aldığını savunurken, kamu makamları soruşturmaların ceza hukuku kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor. Soruşturmalara ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.

Son dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan dayanışma eylemlerine polis müdahaleleri gerçekleşmiş, bazı aktivistler ve gazeteciler de bu eylemler sırasında gözaltına alınmıştı. İnsan hakları örgütleri, gözaltı ve tutuklamaların Türkiye’de sivil toplum üzerindeki baskıları artırdığı görüşünü dile getiriyor.