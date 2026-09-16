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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 16.09.2026 16:28 16 Eylül 2026 16:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.09.2026 16:36 16 Eylül 2026 16:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Pembe Hayat: LGBTİ+’lara yönelik operasyonlar siyasi sindirme girişimidir

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve Pembe Hayat KuirFest, LGBTİ+ hak savunucuları, aktivistler ve gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pembe Hayat: LGBTİ+’lara yönelik operasyonlar siyasi sindirme girişimidir
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Açıklamada, “Ailem Güvende” adıyla yürütülen operasyonların LGBTİ+ hareketini ve insan hakları mücadelesini hedef aldığı belirtildi.

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"Yalan beyan ve karalama kampanyaları"

Dernek, Ankara merkezli soruşturma kapsamında Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, trans aktivistler Janset Kalan ve Umut Derin, LGBTİ+ annesi Nedime Erdoğan ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu kişilerin tutuklandığını hatırlatarak, sürecin “yalan beyanlar ve karalama kampanyaları” üzerine kurulduğunu söyledi.

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Açıklamada ayrıca, farklı kentlerde gözaltı ve tutuklamalara karşı yapılan protestolara katılanların ve haber takibi yapan gazetecilerin de polis müdahalesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

“Hukuki değil siyasi operasyon”

Pembe Hayat, yaşananların hukuki bir süreçten ziyade temel hak ve özgürlükleri hedef alan siyasi bir operasyon olduğunu belirtti.

Açıklamada, protesto hakkını kullanan kişilerin gözaltına alınmasının örgütlenme özgürlüğüne yönelik baskının göstergesi olduğu kaydedildi.

Dernek ayrıca Sincan Cezaevi’ne sevk edilen tutukluların, özellikle de trans kadınların maruz kalabileceği ayrımcılık, kötü muamele ve tecrit uygulamalarına ilişkin kaygılarını dile getirdi. Tutukluların can güvenliğinin sağlanmasının Adalet Bakanlığı ve cezaevi idarelerinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Öte yandan açıklamada tutuklananların serbest bırakılması ve LGBTİ+’lara yönelik kriminalizasyon politikalarına son verilmesi çağrısı yapıldı.

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Ne olmuştu?

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında çok sayıda ilde LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik soruşturmalar başlatıldı. Operasyonlar çerçevesinde Kaos GL ile bağlantılı bazı isimler, aktivistler ve hak savunucuları gözaltına alınırken, bir kısmı tutuklandı.

LGBTİ+ örgütleri ve insan hakları kuruluşları operasyonların ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve insan hakları savunuculuğunu hedef aldığını savunurken, kamu makamları soruşturmaların ceza hukuku kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor. Soruşturmalara ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.

Son dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan dayanışma eylemlerine polis müdahaleleri gerçekleşmiş, bazı aktivistler ve gazeteciler de bu eylemler sırasında gözaltına alınmıştı. İnsan hakları örgütleri, gözaltı ve tutuklamaların Türkiye’de sivil toplum üzerindeki baskıları artırdığı görüşünü dile getiriyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
LGBT+ toplumsal cinisyet Gözaltı tutuklama operasyon
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