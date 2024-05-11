Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu Küçükçekmece Film Ofisi’nde

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nin destekleriyle kurulan, yönetmen Onur Güler’in direktörlüğünü üstlendiği Küçükçekmece Film Ofisi’nin sinema etkinlikleri Mayıs ayında yönetmen söyleşileriyle devam ediyor.

14 Mayıs saat 20:00'de yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ve16 Mayıs saat 20:00’de yönetmen Pelin Esmer sinemaseverle buluşacak.

Sinan Yusufoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

Küçükçekmece Film Ofisi geçtiğimiz aylarda Zeki Demirkubuz, Emin Alper, Vuslat Saraçoğlu, Serdar Orçin, Mahmut Fazıl Coşkun, Selcen Ergun, Alican Yücesoy gibi bir çok sinemacıyı konuk etti. Söyleşi ve atölyeler yoğun ilgi görüyor.

Küçükçekmece Film Ofisi, atölye ve söyleşilerin yanı sıra gerçekleştirdiği proje yarışmaları ile film üreticilerine destek sunmaya devam ediyor.

Tayfun Pirselimoğlu ile Yönetmenlik Üzerine 14 Mayıs 20:00

SKSM (Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi) Pelin Esmer ile Yönetmenlik Üzerine 16 Mayıs 20:00 CKSM (Cennet Kültür ve Sanat Merkezi)

(EMK)