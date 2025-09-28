Pelin Esmer'in “O da Bir Şey mi?” filmi Altın Koza’dan 8 ödülle ayrıldı

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti. Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türkiye sinemasının önemli isimleri anıldı.

CANLI | 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Büyük Ödül Töreni https://t.co/Md90QPM8n6 — T.C. Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) September 27, 2025

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, daha sonra yaptığı açılış konuşmasında, festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını söyledi.

Sinemanın sadece bir sanat olmadığını belirten Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır." diye konuştu.

Geçer daha sonra sözü tutuklı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a geitrerek "Göreve geldiği günden bu yana festivale istikrarla sahip çıktı. Pandemiye rağmen, depreme rağmen festivalin aralıksız yapılması için ne gerekiyorsa yaptı. Ve bu yıl kendisi Silivri Cezaevi’nde tutuklu olsa bile, bu festivalin devamına her zamankinden daha güçlü inandı. Onun emeği, onun kararlılığı, Altın Koza’nın daha güçlü olmasını sağladı” dedi.

Karalar: Bugün sinema üretmek, hiç olmadığı kadar zor Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj okundu. Karalar mesajında sanat ve ifade özgürlüğüne değindi. Karalar mesajında şunları söyledi: “Sevgili Adanalılar ülkemiz ne yazık ki arzu etmediğimiz zorlu süreçlerden geçiyor. Uzun zamandır ekonomik yaşam koşulları giderek ağırlaşıyordu. Bugün ise düşünsel yaşamın da zorlandığı bir dönemdeyiz. Oysa bizler bir filozofun ‘düşünüyorum öyleyse varım’ sözüyle büyüdük. Düşünmek, düşündüğünü ifade edebilmek, eleştiri yapabilmek, insan olmanın en temel haklarından biridir. Üzülerek söylemeliyim ki günümüzde bu haklar adeta suç gibi görülmeye başlandı. İnsanlar artık en masum eleştirilerini bile dile getirirken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bu durum sanatı ve sanatçıyı da özgürlüğünden alıkoyuyor. Oysa sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Sanatçı üretirken, kendini ifade ederken özgür olmalı ki yaratıcılığına gölge düşmesin. Bugün sanat yapmak, sinema üretmek, eser ortaya koymak hiç olmadığı kadar zor. Buna rağmen, tüm güçlüklere rağmen mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Tam da bu nedenle Türk Sineması’na ve sanatçılarımıza destek olmak için her yıl artan bir heyecanla Altın Koza Film Festivali’ni düzenliyoruz. Türkiye’nin bir markası haline gelen bu festivali her yıl daha ileriye taşıyoruz. Bu yıl aranızda fiziken bulunamasam da biliniz ki kalbim ve ruhumla yanınızdayım. Festivale değer katan, katkılarıyla onu büyüten tüm sanatçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Adana; yetiştirdiği büyük sanatçılarla gurur duyduğumuz bir kent. Bu nedenle söz verdiğimiz gibi Yılmaz Güney Müzesi’ni yapmaya başladık. Biraz gecikmiş olsak da bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada özellikle Sayın Fatoş Güney’e teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin her aşamasında bizlere destek oldu. Amacımız Yılmaz Güney Müzesi’ni Altın Koza Film Festivali’ne yetiştirmekti. Ancak özenle çalıştığımız için süreç biraz daha uzadı. Çalışmaları gelip görebilirsiniz. Sanatın ve sanatçının özgür olduğu, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ortamlarda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.”

"Zeytin ağaçlarından ve Filistin halkından yanayız"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da yaptığı konuşmada “İçimiz buruk ama bugünler de geçecek ve yine aydınlık yarınlara, güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Biz köklerinden sökülen zeytin ağaçlarımızın ve köklerinden sökülen Filistin halkının yanındayız. Yaşasın sanat, yaşasın özgür sinema. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Hepinizin yolu açık olsun. Zeydan Başkanımızın sevgi ve selamlarıyla hoşçakalın!” dedi.

Pelin Esmer ödülünü Karalar'a adadı

Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi. En iyi film ödülünü Pelin Esmer'in ‘O da Bir Şey mi’ filmi kazandı. Film aynı zamanda Altın Koza’da sekiz ödül topladı. Şu ödülleri kazandı:

32. Uluslararası Adana Altın Koza Ödülleri'nde En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer), SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü...

Yönetmen Pelin Esmer ödülünü alırken “Bir şeyimizi alamadılar, o da umudumuz. Ödülümü koltuğu boş olan Zeydan Karalar’a armağan ediyorum. Biz buradayız ama ev sahibimiz yok. Şu an burada olmayan ve hayat mücadelesi veren Ayşe Barım ve Murat Çalık için alıyorum.” dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistlerinden O Da Bir Şey Mi film ekibi ile beraberdik. 🕊️#altinkozaff2025 pic.twitter.com/foSbKvQFFp — Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) September 27, 2025

Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazananların tam listesi ise şöyle:

Yarışmalar & Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yar ış mas ı

En İ yi Film Ö d ü l ü : O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer) Yı lmaz G üney Ö d ü l ü: Ev (Orhan Eskiköy)

Ev (Orhan Eskiköy) Kadir Beycioğlu J ü ri Ö zel Ö d ü l ü: Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)

Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım) Adana İ zleyici Ö d ü l ü : O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer) En İ yi Y ö netmen Ö d ü l ü : Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi) En İ yi Senaryo Ö d ü l ü : Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç (Perde)

Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç (Perde) En İ yi Kad ı n Oyuncu Ö d ü l ü : Bige Önal (Buradayım, İyiyim), Tülin Özen (Perde)

Bige Önal (Buradayım, İyiyim), Tülin Özen (Perde) En İ yi Erkek Oyuncu Ö d ü l ü: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

Nazmi Kırık (Uçan Köfteci) En İ yi M ü zik Ö d ü l ü : Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena) En İ yi G ö r ü nt ü Yö netmeni Ö d ü l ü : Barbu Balasoiu (O Da Bir Şey Mi)

Barbu Balasoiu (O Da Bir Şey Mi) En İ yi Sanat Y ö netmeni Ö d ü l ü : Elif Taşçıoğlu (O Da Bir Şey Mi)

Elif Taşçıoğlu (O Da Bir Şey Mi) Ayhan Ergürsel En İ yi Kurgu Ö d ü l ü : Erhan Örs (Ev)

Erhan Örs (Ev) Yard ı mc ı Rolde En İ yi Kad ı n Oyuncu Ö d ü l ü : Aslı Işık (Uçan Köfteci), Duygu Karaca (Perde)

Aslı Işık (Uçan Köfteci), Duygu Karaca (Perde) Yard ı mc ı Rolde En İ yi Erkek Oyuncu Ö d ü l ü : Bedir Bedir (Perde)

Bedir Bedir (Perde) T ü rkan Ş oray Umut veren Gen ç Kad ı n Oyuncu Ö d ü l ü : Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi) Umut Veren Gen ç Erkek Oyuncu Ö d ü l ü : Mazlum Sümer (Cinema Jazireh)

Mazlum Sümer (Cinema Jazireh) S İ YAD Cüneyt Cebenoyan En İ yi Film Ö d ü l ü: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer) Film Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

Edebiyat Uyarlamas ı Uzun Metraj Senaryo Yar ış mas ı

En İ yi Senaryo Ö d ü l ü : Kesik Baş - Pınar Arıkan (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından)

Kesik Baş - Pınar Arıkan (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından) Jüri Özel Ödülü: Selvi - Orhan Eskiköy (Aynı adlı kendi öyküsünden)

Belgesel Film Yar ış mas ı

En İ yi Belgesel Ö d ü l ü : Eskisi Gibi (Sibel Karakurt)

Eskisi Gibi (Sibel Karakurt) J ü ri Ö zel Ö d ü l ü : Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel) Mansiyon Ödülü: Döngü (Bulut Renas Kaçan)

Uluslararas ı K ı sa Film Yar ış mas ı

En İ yi Film Ö d ü l ü : Happiness (Fırat Yücel, Türkiye)

Happiness (Fırat Yücel, Türkiye) Jüri Özel Ödülü: Qaher (Nada Khalifa, Filistin)

Ulusal K ı sa Film Yar ış mas ı

En İ yi Film Ö d ü l ü : Alis (Beril Tan)

Alis (Beril Tan) Jüri Özel Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

Ulusal Öğ renci Filmleri Yar ış mas ı

En İ yi Belgesel Film: Rengê Kevîr (Tuğba Yaşar)

Rengê Kevîr (Tuğba Yaşar) En İ yi Canland ı rma Film : Aile Yemeği (Tuğçe Sönmez)

Aile Yemeği (Tuğçe Sönmez) En İ yi Deneysel Film: Mars (Atahan Yaman)

Mars (Atahan Yaman) En İ yi Kurmaca Film: Nepenthe (Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım)

Nepenthe (Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım) Taff Pictures ve Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü: Aslında Herkes (Emre Cef Kamhi)

