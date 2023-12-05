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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 12:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 12:22
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Pelin Batu'dan 'aday değilim' açıklaması

Pelin Batu, "HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi 'gazeteciler' var. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/pelin-batu-dan-aday-degilim-aciklamasi.jpeg

Tarihçi Pelin Batu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarını yalanladı. 

Söz konusu iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş dile getirmişti. Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında, “HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Parti meclisinin bir kısmı seçime kendimiz girelim derken bir kısmı bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim diyor.  Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde” demişti.

Pelin Batu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor! 

(Mİ)

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