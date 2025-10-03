ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 17:10
2 dk Okuma

Pelda Elçi ve çocuklarının durumu İnsan Hakları Komisyonu'na taşındı

İki çocuğuyla birlikte cezaevinde kalan Pelda Elçi Kaplan için Meclis İHİK'e başvuran DEM Parti milletvekilleri, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklar için düzenleme talebinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pelda Elçi ve çocuklarının durumu İnsan Hakları Komisyonu'na taşındı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Eylül tarihli verilerine göre, Türkiye'de cezaevlerinde 12-18 yaş arası 4 bin 593 çocuk tutuklu bulunuyor, 0-6 yaş arası en az 822 çocuk, cezaevinde anneleriyle birlikte kalıyor.

En son; 2 çocuğuyla birlikte Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kaldığı Pelda Elçi Kaplan'ın durumuyla gündeme gelen sorun, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na (İHİK) taşındı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekilleri Beritan Güneş Altın ve Kamuran Tanhan ile Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, anneleriyle cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklar ve çocuk tutuklu sorununu komisyonda taşıyarak, sorunun çözülmesi için girişimde bulunulmasını istedi.

"Çocuk koruma kanunu ihlal ediliyor"

Yapılan başvuruda, bu verilerin sistematik tutuklamalarla paralel olarak çocuk tutuklu sayısının yükseldiği, yolu cezaevinden geçen çocukların gerçek sayısının daha yüksek olduğu ve bu verilerin düzenli paylaşılmadığı vurgulandı. Başvuruda, Birlşemiş Millletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 37/a maddesi ve Anayasa’nın 36'ncı maddesi ile Çocuk Koruma Kanunu'nun ihlal edildiği ifade edilerek, çocuk yaşta yargılanma, işkence altında tanıklıklara dayalı cezalandırma ve annelerin çocuklarıyla hapsedilmesinin ağır hak ihlali olduğu kaydedildi.

"Çok boyutlu ihlalaler arka arkaya yaşanıyor"

Başvuruda, Pelda Elçi Kaplan'ın 18 yaşından küçükken tanık beyanlarına dayalı "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçlamasıyla yargılandığı, tanıkların işkence altında ifade verip ifadelerini geri çekmelerine ve Elçi'nin Cizre dışında Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığı belgelerine rağmen 2021'de tutuklandığı belirtildi. 9 ay tutukluluğun ardından ev hapsine alınan Elçi'ye, 12 Mayıs 2025'te yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle yeniden tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildiği aktarıldı.

Hapishaneye girdikten kısa süre sonra 5, 3 ve 2 yaşlarındaki üç çocuğundan ikisini yanına alan Elçi'nin, kapalı görüşte eşinin sesinin duyulmaması nedeniyle sesini yükselten eşine 6 ay görüş yasağı verilmesi de eleştirildi.

Başvuruda, Elçi'nin çocuk yaşta yargılanma, asılsız tanıklıklara dayalı cezalandırma ve iki çocuğuyla hapsedilmesinin çok boyutlu ihlaller yarattığı vurgulandı.

"Çocuk adalet sistemi topyekün değişmeli"
"Çocuk adalet sistemi topyekün değişmeli"
29 Eylül 2025

"Önleyici politika önerileri geliştirilsin"

Başvuruda, İHİK'in bünyesinde bulunda Tutuklu ve Hükümlü Hakları ile Çocuk Hakları Alt Komisyonlarının acilen toplanmasını, Pelda Elçi Kaplan'ın durumunun incelenmesi istendi. Başvuruda, alt komisyonların, başta söz konusu cezaevi olmak üzere cezaevlerinde çocuk yaştaki yargılanan, ceza verilen ve anneleriyle kalan çocuk çocukların durumunun tespit edilerek, önleyici politika önerileri geliştirilmesini istedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Şırnak cezaevi çocuk hakları insan hakları tutuklu çocuklar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git