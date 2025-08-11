Pêlavên 40 salî: Reşik

Mecît Emen (55) li ser van pêlavan bi gelemperî nexşên Ûrartuyan ên antîk çêdike. Bi van reşikan ev 40 sal in ku ew hem bi van nexşeyan dîroka gelê kurd belav dike hem jî bi çanda pêlavên ku ji biskên bizinan tên çêkirinê wek mîrateya çanda vê axa qedîm e ku dide jiyîn.
Mecît Emen ji 15 saliya xwe ve pêlavên ku ji hirîya bizinan e, çêdike. Ev pêlavên ku 40 sal in kedê dide wan, wî bixwe navek li wan kiriye û ji wan re dibêje ‘reşik’.
Duh min jî berê xwe da sûka Wanê çûm atolyeya pêlavên Reşik ku Mecît Emen çêdike. Hostayê pêlavên reşik Emen axivî û ji me re qala 40 salên keda xwe kir. Mecît Emen wiha got:
“Ji Ewropa hetta gelek deverên cîhanê ev pêlav ji me tên xwestin û em dişînin ji wan re. Gelê me zahf qiymetê dide van reşikan. Ez ê jî vê mîrasa bav û kalême hetta hebe çê bikim û dewam bikim.”
(WT/AY)