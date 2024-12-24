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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 10:46
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Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, SMO'nun, Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılarına ilişkin "Kuzeydoğudaki durum doğru şekilde ele alınmazsa, bu, tüm Suriye için çok kötüye işaret olabilir. Söz konusu yeni yerinden edilmeler olduğunda dramatik sonuçları olur" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir
*Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki son durum hakkında açıklama yaptı.

Reuters haber ajansına konuşan Pedersen, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırılarının siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun Suriye'deki herkes için 'dramatik sonuçlar' doğurma riskinin bulunduğunu belirtti.

Pedersen, "Eğer kuzeydoğudaki durum doğru şekilde ele alınmazsa, bu, tüm Suriye için çok kötüye işaret olabilir. Burada başarısız olursak, söz konusu yeni yerinden edilmeler olduğunda dramatik sonuçları olur" dedi.

Siyasi bir çözümün “ciddi tavizler gerektireceğini” belirten Pedersen, HTŞ lideri Muhammed el Culani (Ahmed el-Şara) ile geçen hafta Şam'da yaptığı görüşmelere de değindi.

BM Temsilcisi, Culani'nin kendilerine 'herkesi kapsayacak geçiş düzenlemelerine bağlı' olduklarını söylediğini anlattı.

Kuzeydoğudaki gerilimleri çözmenin Esad ailesinin yaklaşık yarım yüzyıllık yönetiminin ardından yeni Suriye için bir sınav olacağını belirten Pedersen, "Yeni, özgür bir Suriye yaratma meselesi, diplomatik bir dille ifade etmek gerektirse, çok zor bir başlangıç yapacak" diye konuştu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
geir pederson Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
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