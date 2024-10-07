Pazartesi Dergisi nüshaları TÜSTAV arşivine eklendi

“Kadınlara mahsus gazete” sloganıyla Kadın Kültür ve İletişim Vakfı tarafından Mart 1995’te yayımlanmaya başlayan aylık kadın dergisi Pazartesi’nin nüshaları bugün Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) arşivine eklendi.

TÜSTAV arşivine 38 sayısı eklenen dergi, Türkiye'de feminist hareketin önemli seslerinden biri.

Adını, kurucularının her pazartesi toplanarak dergi üzerine çalışmasından alan derginin ilk sayısının künyesinde yazdığı haliyle sahibi Hülya Eralp, sorumlu yazı işleri müdürü ise Filiz Koçali.

Dergiye emek verenler arasında Ayşe Düzkan, Asuman Bayrak, Semra Emre, Beril Eyüboğlu, Filiz Kerestecioğlu, Gülnur Savran, Handan Koç ve Meltem Ahıska gibi isimler var.

Feminist politika ve kadın hakları üzerine dayanışmayı hedefleyen dergi, Türkiye'deki feminist hareketin birçok önemli kampanyasında rol oynadı. Bunlardan ikisi “Dayağa karşı dayanışma” ve “Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” kampanyası (ya da kısaca “Mor İğne” kampanyası).

Dergi yayın hayatı boyunca şeffaf bir yapı ile yönetildi; patron ya da yöneticileri olmadı.

TÜSTAV arşivine eklenen sayıların tamamını görmek için tıklayın. (TY)