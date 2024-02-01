Paylaşmadığı fotoğraftan yargılanan gazeteciye beraat

X’te paylaştığı haberde yer almayan bir fotoğraf nedeniyle “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Ahmet Kanbal beraat etti.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kanbal, avukatı Erdal Kuzu ile birlikte katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savcı mütalaa verdi. Suç unsuru oluşmadığını belirterek Kanbal'ın beraatı istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Kanbal, "Gazetecilik yapıyoruz. Gazetecilik yaptığımız için yargılanıyoruz. Hakkımızda açılan soruşturmaların tamamı da gazetecilik faaliyetleri nedeniyle. Bu iddianame de yine gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hazırlanmış bir iddianamedir. Beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.

Avukatı Erdal Kuzu da, müvekkilinin gazeteci olduğunu ve gazetecilik yaptığı için hedef alındığını söyledi. İddianamede bahsi geçen fotoğrafın paylaşılan haber içeriğinde bulunmadığını belirten Kuzu, farklı medya organlarında YPG ve PKK'ye ilişkin yayınlanan görselleri mahkemeye sunarak, "Farklı medya organları da gazetecilik faaliyeti kapsamında haber içeriklerinde bu tür görsellere yer veriyor. Bunu yapılanın gazetecilik faaliyeti olduğunu anlamanız açısından sunuyorum. Gazetecilik kapsamında bu tür görsellerin kullanılması olağan bir durumdur. Bu dosyada bahsedilen görsel de paylaşılmamıştır” diyerek, müvekkilinin beraatına talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Kanbal'ın beraatına karar verdi.

Ne olmuştu?

Ahmet Kanbal, Mezopotamya Ajansı’nın X hesabında yayınladığı haberi, kendi sosyal medya hebasından paylaştığı iddiasıyla 6 Ekim 2023’de Mardin’de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Kanbal, polisteki ifadesi ardından serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Kanbal hakkında, “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Savcılık iddianamede Kanbal’ın 17 Mart 2023’te sosyal medyada "Mezopotamya Ajansı, QSD: Düşen helikopterde 9 savaşçımız hayatını kaybetti" başlıklı içeriği paylaştığını belirtti.

Haberin içeriğinde yer alan fotoğrafta, üzerlerinde askeri ve yelekleri bulunan, ancak kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin Türkiye tarafından yasadışı bir oluşum olarak kabul edilen “YPG üyesi olduğunun değerlendirildiği” ileri sürüldü.

Kanbal’ın paylaşımla “ifade özgürlüğü ve haber yapma sınırlarını aştığı” savunuldu ve haber özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Kanbal’ın bu paylaşımla örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği iddia edildi.

Savcılık, Ahmet Kanbal'ı paylaşmadığı fotoğrafla suçladı

(HA)