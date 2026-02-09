ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 13:00 9 Şubat 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 13:06 9 Şubat 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Paul Thomas Anderson’a Amerikan Yönetmenler Birliği’nden büyük ödül

Sinema Filmi Dalında Üstün Yönetmenlik Başarısı ödülünü kazanan yönetmen, Oscar’a bir adım daha yaklaşmış oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Paul Thomas Anderson’a Amerikan Yönetmenler Birliği’nden büyük ödül
Paul Thomas Anderson (ortada) ödülünü tutarken, (Fotoğraf: DGA resmî sitesi)

Paul Thomas Anderson, 78. Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri’nde (Directors Guild of America, DGA) Uzun Metraj Sinema Filmi Dalında Üstün Yönetmenlik Başarısı ödülünü kazandı.

One Battle After Another”ın (Savaş Üstüne Savaş) yönetmeni Anderson, bu ödülle Oscar kazanma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Kaliforniya’nın Beverly Hills kentindeki Beverly Hilton Oteli’nde 8 Şubat’ta düzenlenen DGA Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak kabul ediliyor. 

Son 10 yılda DGA’da ödül alan dokuz yönetmen, Oscar’da da “En İyi Yönetmen” ödülüne uzandı. Yaklaşık 80 yıllık DGA tarihinde yalnızca sekiz Oscar sonucu doğru öngörülemedi.

Ödülle birlikte, film için başarılı geçen ödül sezonuna bir yenisini eklendi. Film, eleştirmen birliklerinin ödüllerinin yanı sıra Gotham Ödülleri ve Altın Küre’de de ödül kazandı. Yapım, 15 Mart’ta düzenlenecek Oscar töreninde “En İyi Film” dalının favorisi olarak gösteriliyor.

Nolan: Sinemacılar çok zor zamanlardan geçiyor

NBC News’te yer alan habere göre, Anderson, ödül konuşmasında 2024’te hayatını kaybeden yardımcı yönetmen Adam Somner’ı andı.

Kumail Nanjiani’nin sunduğu tören, aynı zamanda DGA’nın yeni başkanı Christopher Nolan’ın yönettiği ilk ödül gecesi oldu. Nolan, açılış konuşmasında sinemacıların “çok zor zamanlardan” geçtiğini vurguladı.

Nolan, “2024’te sendikamızdaki istihdam yaklaşık yüzde 40 azaldı, 2025’te ise düşüş sürdü. Eğlenceye ayrılan bütçe büyük ölçüde sabit. Seyirci bize yatırım yapıyor, bizim de bu yatırımı karşılayabildiğimizden emin olmamız gerekiyor,” dedi.

Gecede, “The Plague” ile Charlie Polinger ilk uzun metraj yönetmen ödülünü kazanırken, “2000 Meters to Andriivka”nın yönetmeni Mstyslav Chernov belgesel dalında ödül aldı.

Komedi dizisi dalında ise “The Studio”nun yönetmenleri Seth Rogen ve Evan Goldberg ödülün sahibi oldu.

Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
4 Ekim 2025

Anderson’la aynı kategoride yarışan diğer adaylar ve filmleri şunlardı:

Ryan Coogler - Sinners,
Guillermo del Toro - Frankenstein,
Josh Safdie - Marty Supreme,
Chloé Zhao - Hamnet.

(TY)

Paul Thomas Anderson One Battle After Another Savaş Üstüne Savaş Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri Directors Guild of America DGA chritopher nolan Hamnet Frankenstein Chloé Zhao
Ehlileştirilmiş bir Amerikan melankolisi: Savaş Üstüne Savaş
9 Şubat 2026
83. Altın Küre’nin kazananları belli oldu
12 Ocak 2026
Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
4 Ekim 2025
