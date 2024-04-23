Patricia Guerrero 'Deliranza' ile CRR sahnesindeydi: Sürrealizm, zaman ve güzellik

Modern flamenkonun önemli temsilcilerinden Patricia Guerrero, "Deliranza" isimli gösterisyle dün akşam (22 Nisan) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaydı.

Uluslararası İstanbul Dans Günleri 22-30 Nisan’da

Sanat yönetmenliği ve koreografisi Guerrero'ya ait olan "Deliranza" (Deliryum-Sayıklama), varoluşsal göndermelerle bezeli bir buçuk saatlik bir performans. Yaşama, hislere dair bir bilgi kaynağı olan rüyaları merkeze alan gösteride, bilindışından süzülen korkular, arzular, canavarlar, mutluluk, melankoli gibi pek çok imge bulmak mümkün.

Sahnede; gitar, piano, peküsyon ve iki vokalle canlı müziğin eşlik ettiği performansın müzik direktörü ise Dani de Morón.

Gösteri sonrası CRR'de dakikalarca ayakta alkışlanan Patricia Guerrero, "Deliranza" için şunları söylüyor:

"Bu proje, son yıllarda rastgele ve tuhaf bir şekilde bana gelen büyük eserlerden ve yazarlardan ilham alıyor. Öyle ya da böyle içimi dolduran, dansıma sinen, hiçbir şeyin tesadüf olmadığına beni inandıran işler.

"Hayatımıza giren her şey, her gün üzerimizde ve kim olduğumuza dair bir iz bırakır. William Wordsworth, Peter Handke, Bergson veya Magritte... Sürrealizm, zaman ve güzellikle dolu eserin yaratıcı gücü oldu. Beni yeni koreografik zorluklara, keşfedilmemiş ses ve sahne dünyalarına götüren bir öneri bu ve kimseyi kayıtsız bırakmayacağını umduğum bir çalışma."

Dünya Dans Günü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'nın (İBB Kültür) bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri kapsamında Guerrero bu akşam da “Procesco Eterno” gösterisini Metrohan'da ücretsiz olarak sahneleyecek.

2 Mayıs’a kadar devam eden Uluslararası İstanbul Dans Günleri kapsamında, dünya danslarından örnekler şehrin farklı mekânlarında sahnelenirken atölyeler, söyleşiler ve dans temalı film gösterimleri de ücretsiz olarak gerçekleşecek. Festival mekanları: Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması, Çubuklu Silolar, Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi.(AÖ)

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