Paskalya bayramı kutlu olsun

Hıristiyanlar için İsa Peygamber’in çarmıha gerildikten üç gün sonra dirildiği gün olarak kabul edilen Paskalya Yortusu kutlamaları bugün başlıyor.

Kelime kökeni İbranice’ye dayanan ve “dokunmadan geçmek” anlamına gelen Paskalya, her yılın mart ayının sonundan nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya’nın diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.

Paskalya Katolikler ve Protestanlar ile Ortodokslarda farklı takvim kullanıldığı için farklı günlerde kutlanıyor. Bazı yıllarda ise bütün mezhepler aynı gün kutluyor.

Paskalya yumurtası nasıl boyanır?

İstenilen miktarda yumurta bir tencere içinde 5 dakika boyunca haşlanır.

Kumaş veya gıda boyası bir kase içine bir çay kaşığı tuz atılarak ılık su yardımı ile çözdürülür.

Boya, su ve tuz karışımı, kaynayan yumurtaların olduğu tencereye ilave edilir.

5 dakika daha kaynatılır.

Daha sonra yumurtalar kutularına yerleştirilir.

Soğuduktan sonra zeytin yağına batırılan pamuk ve peçete yardımı ile parlatılır.

Fazla olan yağ ise kuru peçete ile silinerek temizlenir.

Bu işlemi dilediğiniz renkler ile dilediğiniz kadar yumurtaya uygulayabilirsiniz.

Dileyenler, stickerlar alarak yumurtaların üzerinde eğlenceli şekiller oluşturabilir.

Peki yumurta neden boyanır?

Hz. İsa çarmıha gerildiğinde yaralarından kanı akar, yere düşen bir damla kırmızı Paskalya yumurtasını oluşturur. Annesi Meryem dua ederek ve ağlayarak yanında durmaktadır. Meryem'in gözyaşları bu kırmızı yumurtaya damlayarak ince desenler oluşturur.

Bunu diğer yumurtalar izler. Meryem bütün yumurtaları bir mendile toplayarak, oğlunun cenazesi için izin almak üzere Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca rastladığı her çocuğa barış içinde bir yaşam sürmelerini öğütleyerek bir yumurta verir. Pilate'in sarayına vardığında Meryem bayılır ve mendilindeki yumurtalar yuvarlanarak dünyanın her yerine dağılır.

O günden beri dünyanın her yerinde insanlar Paskalya zamanı yumurtaları süsleyerek sevgi ve barış simgesi olarak birbirlerine verirler.

Bu yüzden yumurta süsleme törensel bir havada gerçekleşir.

Boyama işlemine başlanmadan önce dualar edilir. Bu dualar, yumurtanın verileceği kişiye mutluluk, neşe ve iyi şans getirmesi ve onu kötülüklerden koruması adına yapılır.

Paskalya resepsiyonu 1 Nisan’da

Agos’un haberine göre, Türkiye Ermenileri Patrikliği Paskalya’da geleneksel olarak gerçekleştirdiği resepsiyon için bu yıl takvim değişikliğine gitti. İlk resepsiyon her yıl yortu gününde yani Pazar günü yapılırdı. Ancak bu yıl seçimle Paskalya’nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle resepsiyon bir gün sonraya alındı.

Takvim şöyle:



1 Nisan 2024, Pazartesi

Cemaat yönetici ve mensuplarının kabulü,

Harutyun Amira Bezciyan Salonu’nda.

Saat 15.30



2 Nisan 2024, Salı

Kardeş kilise ve cemaat ruhani reislerinin kabulü,

Patrikhane Salonu’nda.

10.00–12.00 Saatleri arasında



2 Nisan 2024, Salı

Belediye, siyaset ve sivil toplum kurumlarının yöneticilerinin kabulü,

Patrikhane Salonu’nda.

13.00-16.00 saatleri arasında.



3 Nisan 2024, Çarşamba

Cemaat kurumları, kiliseler ve okulların kadın kolları üyelerinin kabulü,

Patrikhane Salonu’nda.

Saat 15.00



(EMK)