DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 17:16
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 17:18
1 dk Okuma

Paşinyan: Trump Rotası’nın inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak

Ermenistan Başbakanı, rota kapsamındaki demiryolu hattının SSCB döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Paşinyan: Trump Rotası’nın inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesiyle ilgili soruya yanıt veren Paşinyan, “Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. TRIPP’in inşaatına 2026’nın ikinci yarısında başlanacak. Takvime uygun hareket ediyoruz ancak bu tür projelerde genellikle küçük gecikmeler yaşanabiliyor,” dedi.

Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump
28 Ağustos 2025

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Paşinyan, TRIPP kapsamındaki demiryolu hattının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini, doğal gaz ve elektrik hatlarının ise coğrafi etkenler nedeniyle daha kuzeyden planlandığını açıkladı.

TRIPP hakkında

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantı sağlayacak TRIPP projesinin hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı.

Zengezur/Syunik Koridoru olarak da bilinen bu hat kapsamında demiryolu, karayolu, enerji ve iletişim altyapılarının inşa edilmesi hedefleniyor. (TY)

Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
Zengezur/Syunik Koridoru nedir?
20 Ağustos 2025
Haber Yeri
İstanbul
