Paşinyan: Trump Rotası’nın inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesiyle ilgili soruya yanıt veren Paşinyan, “Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. TRIPP’in inşaatına 2026’nın ikinci yarısında başlanacak. Takvime uygun hareket ediyoruz ancak bu tür projelerde genellikle küçük gecikmeler yaşanabiliyor,” dedi.

Ermenistan-Azerbaycan Anlaşması’nın vaftiz babası Trump

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Paşinyan, TRIPP kapsamındaki demiryolu hattının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini, doğal gaz ve elektrik hatlarının ise coğrafi etkenler nedeniyle daha kuzeyden planlandığını açıkladı.