Paşinyan, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran'da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Civilnet'in haberine göre, Simonyan “Başbakan’ın Türkiye ziyareti tarihi bir nitelik taşıyor, çünkü Ermenistan bu düzeyde ilk kez böyle bir ziyaret gerçekleştiriyor,” dedi.

Paşinyan ile Erdoğan’ın son teması 5 Haziran 2023’te gerçekleşti. Bu tarihte Paşinyan, Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti, bu da 2009’dan sonra Ermeni bir liderin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Paşinyan-Erdoğan görüşmesi bilgisi, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan’ın pazartesi günü Ankara’yı ziyaret ederek Türkiyeli mevkidaşı Berris Ekinci ile bölgesel konuları ve ikili ilişkiler hakkındaki görüşmesinden sonra geldi.

Buluşmanın devam eden Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin bir parçası olarak gerçekleştiği bildiriliyor.

Öte yandan, Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu hafta Türkiye’yi ziyaret edecek. Ancak Aliyev'in Paşinyan ile görüşüp görüşmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok. (TY)