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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 16:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 16:59
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Paşinyan: Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kara yolu, demir yolu ve diğer ulaşım imkânlarının açılmasına olanak sağlayan “Barış Kavşağı” projesinden bahsetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Paşinyan: Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürdürülen barış görüşmelerine değindi.

Ermenistan Başbakanı, daha önceki BM konuşmalarındaki Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin çıkmaza girildiğine dair söyleminin artık geçerli olmadığını kaydederek "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu söylemek istiyorum," dedi.

Başbakan Paşinyan, 30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğin imzalandığını, bunun da iki ülke arasında imzalanan ilk yasal belge olduğunu hatırlattı.

Söz konusu yönetmeliğin imzalanmasının Azerbaycan ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıdığı ve birbirinden toprak talepleri olmadığına dair mutabakatın göstergesi olduğunu belirten Paşinyan, geriye sadece barış anlaşmasını imzalanmanın kaldığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fotoğraf: AA

Barış anlaşması

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de iki ülke arasındaki barış anlaşması taslak metninin yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını belirterek, Ermeni tarafın bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve diğer konuların görüşülmesine devam edilmesi teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Paşinyan, anlaşmanın mutabakata varılan maddelerle imzalanmasının kalan sorunların çözümünü kolaylaştıracağını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan ve Azerbaycan örneğinde, barış anlaşması taslağının mutabakata varılan maddelerinde karşılıklı toprak talebi olmadığı ve gelecekte de toprak talebinde bulunulmayacağı hükümleri var. Diplomatik ilişkilerin kurulması, maddelerin uygulanmasına nezaret edecek ortak bir komisyon kurulması, birbirinin iç işlerine karışmama, güç kullanmama, güç kullanımıyla tehdit etmeme gibi önemli hükümler bulunuyor."

Paşinyan, Ermenistan'ın "Barış Kavşağı" projesine de değinerek projeyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki kara yolu, demir yolu ve diğer ulaşım imkânlarının açılmasının yanı sıra, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve tüm bölge arasında ulaştırma, boru ve enerji iletim hatlarının geçişini sağlamanın amaçlandığını kaydetti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ermenistan-azerbaycan ilişkileri Ermenistan-Türkiye ilişkileri barış kavşağı nikol paşinyan
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