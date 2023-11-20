Paşinyan: Azerbaycan ile temel ilkelerde anlaştık ancak…

AGİT Parlamenterler Asamblesi'nin Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da dün (19 Kasım) gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’a tüm savaş esirlerinin takasını teklif ettiklerini söyleyerek "İyi ve kötü haberlerim var" dedi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre Paşinyan, açıklamasına şöyle devam etti:

“İyi haber şu ki, Azerbaycan'la barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeler sonucunda gerçekleşti.

“Bu anlaşmalar, Charles Michel'in üçlü görüşmelerin ardından 14 Mayıs ve 15 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda yer alıyor."

İlkeler

Paşinyan’ın aktardığına göre Azerbaycan ile mutabakata varılan ilkeler şunlar:



"Ermenistan topraklarının 29.800 km2 ve Azerbaycan topraklarının 86.600 km2 olarak toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması, sınırların belirlenmesine ilişkin siyasi çerçeve olarak 1991 Almatı Deklarasyonu'na bağlılık ve bölgesel bağlantıların önündeki engellerinin kaldırılması."

Paşinyan, kötü haber olarak ise Ermenistan ve Azerbaycan'ın hâlâ farklı diplomatik diller konuştuğunu ve çoğu zaman birbirlerini anlamadıklarını söyledi. Paşinyan, “kötü haber” başlığındaki açıklamasına şöyle devam etti:

“Kötü haber”

“Uzun süredir devam eden çatışma, binlerce mağdur, onlarca yıldır süregelen nefret, yapıcı açıklamaların altında kötü şeylerin gizlendiğine dair şüpheler... Bu söylediklerimin bir noktada hem Ermenistan hem de Azerbaycan için geçerli olduğunu düşünüyorum.

“Azerbaycan'da Ermenistan'ın ‘Batı Azerbaycan’ olarak anılmaya başlanması son derece şüpheli görünüyor. Bu bize, Ermenistan'a karşı yeni bir savaş, yeni bir askeri saldırı düzenlemenin hazırlığı gibi görünmekte ve barış sürecinin ilerlemesinin önündeki temel engellerden biri.”

Türkiye ile ilişkiler

Paşinyan, Türkiye ile kara sınırlarının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşlarına açılmasına ilişkin anlaşmanın da yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Türkiye ile diyalog halindeyiz. Geçmişte bu kadar aktif bir diyaloğumuz yoktu; ancak diplomatik ilişkiler kurma konusunda hâlâ bir başarımız yok. Fakat Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, bölgemiz Güney Kafkasya'nın barışçıl vizyonu açısından son derece önemli bir faktör.”

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• Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020’de 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan, 1994’ten beri Ermenistan yönetiminde olan toprakları almıştı. Aynı savaşın sonucunda Azerbaycan’a bağlı olan; fakat içinde yaşayan Ermenilerin bağımsızlık ilân ettiği Karabağ bölgesinin de bir kısmı Azerbaycan kontrolüne girmişti. (TY)