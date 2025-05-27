Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma onaylanmazsa anayasa değişikliğine gidecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmaması halinde, anayasal değişiklik sürecini başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Başbakan, dün (26 Mayıs) Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Yerevan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Anlaşmanın Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan “Bu bir seçenek değil, zorunluluk,” dedi.

“Barış süreci kaçırılmamalı”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Paşinyan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim.

Başbakan, Anayasa Mahkemesi’nin barış anlaşmasını ülke Anayasası’na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ermenistan’la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Mirzoyan: Anlaşma, Türkiye ile ilişkileri de etkileyecek

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Azerbaycan’la yapılacak barış anlaşmasının, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi açısından da önemli bir fırsat yaratabileceğini söyledi.

Paşinyan’la aynı forumda konuşan Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye diyaloğunun ön koşulsuz başladığını hatırlatarak, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ve sınırların açılmasının önündeki tek engelin, Azerbaycan’la sürecin henüz tamamlanmamış olması olduğunu belirtti.

Ermeni Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Mirzoyan, iki ülke arasındaki diyaloğun “beklenenden daha az sorunlu” ilerlediğini de ifade etti.