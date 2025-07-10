Paşinyan-Aliyev görüşmesi 'yapıcı' bir atmosferde gerçekleşti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştü.

Görüşme, iki kez heyetler arası ve iki kez de baş başa olmak üzere, aralarla birlikte yaklaşık beş saat sürdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Aliyev-Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin ana başlıkları ele alındı.

“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”

Taraflar görüşmede, sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Yapıcı atmosferde geçtiği bildirilen görüşmede, temasların ve müzakerelerin hem çeşitli çalışma grupları, hem de daha üst siyasi düzeylerde davam ettirilmesi konusunda genel mutabakat sağlandı.

Görüşmede, Azerbaycan tarafından Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Cumhurbaşkanı Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Elçin Amirbayov da yer aldı. Ermenistan tarafında ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da görüşmede hazır bulundu.