ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 09:34
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 14:31
2 dk Okuma

Paşinyan-Aliyev görüşmesi 'yapıcı' bir atmosferde gerçekleşti

Liderler, sınırların belirlenmesini, Zengezur Koridoru’nun açılmasını ve barış anlaşmasının taslak metnini konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Paşinyan-Aliyev görüşmesi 'yapıcı' bir atmosferde gerçekleşti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştü.

Görüşme, iki kez heyetler arası ve iki kez de baş başa olmak üzere, aralarla birlikte yaklaşık beş saat sürdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Aliyev-Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin ana başlıkları ele alındı.

“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025

Taraflar görüşmede, sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Yapıcı atmosferde geçtiği bildirilen görüşmede, temasların ve müzakerelerin hem çeşitli çalışma grupları, hem de daha üst siyasi düzeylerde davam ettirilmesi konusunda genel mutabakat sağlandı.

Görüşmede, Azerbaycan tarafından Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Cumhurbaşkanı Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Elçin Amirbayov da yer aldı. Ermenistan tarafında ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan ve Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da görüşmede hazır bulundu.

Ne olmuştu?

Karabağ işgali sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son mayıs ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ilham aliyev nikol paşinyan azerbaycan-ermenistan ilişkileri barış süreci
ilgili haberler
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma onaylanmazsa anayasa değişikliğine gidecek
27 Mayıs 2025
/haber/pasinyan-azerbaycan-ile-anlasma-onaylanmazsa-anayasa-degisikligine-gidecek-307803
Paşinyan: Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede
27 Eylül 2024
/haber/pasinyan-azerbaycan-la-baris-mumkun-ve-ulasilabilir-mesafede-300168
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
30 Haziran 2025
/haber/ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-iyi-iliskiler-bolgede-kalici-barisin-yolunu-acabilir-308980
Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma onaylanmazsa anayasa değişikliğine gidecek
27 Mayıs 2025
/haber/pasinyan-azerbaycan-ile-anlasma-onaylanmazsa-anayasa-degisikligine-gidecek-307803
Paşinyan: Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede
27 Eylül 2024
/haber/pasinyan-azerbaycan-la-baris-mumkun-ve-ulasilabilir-mesafede-300168
Sayfa Başına Git