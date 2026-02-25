Pasifik’ten üç ülke COP31 öncesinde dünya liderlerini ağırlayacak

Fiji, Palau ve Tuvalu, Kasım ayında Antalya’da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 öncesinde dünya liderlerini ve iklim değişikliği bakanlarını ağırlamak için hazırlık yapıyor. Amaçları, Pasifik adalarının iklim değişikliğine karşı yürüttüğü varoluşsal mücadeleyi yerinde göstermek ve büyük ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini hızlandırmalarını teşvik etmek.

Ön-COP süreci ve Avustralya’nın rolü ne?

Geçen yıl sağlanan uzlaşı gereğince asıl zirvenin Türkiye’ye verilmesi karşılığında Pasifik bölgesine bir “ön-COP” toplantısı hakkı tanındı. Fiji ve Palau, bu toplantıya ev sahipliği yapma isteğini açıklarken, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen da küresel müzakerelerde önemli bir görev üstlenecek. Bowen, ön-COP programının kısa süre içinde karara bağlanacağını ve dünyanın önde gelen iklim bakanlarının Pasifik’e gelerek iklim değişikliğinin etkilerini yerinde göreceklerini söyledi.

Pasifik ülkelerinin mesajı

Avustralya ve Pasifik ülkeleri, bu etkinliği Pasifik’in iklim tehdidi karşısındaki varoluş mücadelesine dikkat çekmek için kullanmayı planlıyor. Ancak zirve öncesindeki etkinliklerin nerede yapılacağına ilişkin müzakereler uzadığı için henüz kesin karar verilmedi. Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr, Pasifik liderlerinin Palau, Fiji ve Tuvalu’ya belirleyici bir rol verecek bir anlaşmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Palau ve Fiji’de planlanan etkinlikler

Palau Eylül ayında Pasifik Adaları Forumu toplantısına ev sahipliği yapacak. Bunun hemen ardından, ekim ayındaki geleneksel ön-COP toplantısının Fiji’de düzenlenmesi ve programa deniz seviyesinin yükselmesine karşı son derece savunmasız olan Tuvalu’ya bir ziyaret eklenmesi bekleniyor. Whipps, Palau’daki üst düzey iklim toplantısının yılın ikinci yarısında COP müzakerelerine ivme kazandıracağına ve Pasifik’in karbonsuzlaşma çabalarına yeni taahhütler getireceğine inandığını söyledi.

Whipps, ön toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu da davet ettiğini, bu davetin gerçekleşmesi hâlinde toplantının küresel ilgi çekeceğini belirtti. Palau, ABD’nin savunma erişim hakkı sağladığı Serbest Birlik Anlaşması ülkelerinden biri olduğu için Washington ile yakın ilişkilerini kullanmaya çalışıyor.

COP31 yolunda

COP31, 2026 Kasım’ında Türkiye ile Avustralya ortaklığıyla Antalya’da yapılacak. Pasifik liderlerinin ve Avustralya’nın ön toplantıdaki rolü, hem bölgenin iklim değişikliğiyle ilgili taleplerini dünya gündemine taşıma hem de müzakere masasında güçlü bir ses olma amacı taşıyor. Pasifik ülkeleri, COP31’den önce düzenlenecek bu toplantılarla iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma konularında somut adımlar atılmasını bekliyor.

