ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:58 31 Aralık 2025 14:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.12.2025 15:05 31 Aralık 2025 15:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Pasaport, ehliyet ve telefon kayıt ücreti zamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı yeniden değerleme oranı kesinleşti. Bu yüksek oran, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi milyonlarca kaleme doğrudan yansıyacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pasaport, ehliyet ve telefon kayıt ücreti zamlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 oranında artırılacak.

MTV, damga vergisi ve harçlara zam
MTV, damga vergisi ve harçlara zam
31 Aralık 2025

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre ehliyet, pasaport ve yurtdışına çıkış harcı ile yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücreti artırıldı.

Ehliyet harcı ne kadar oldu?

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek.

Yurtdışına çıkış harcı

Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.

Pasaport ücreti ne kadar oldu?

Pasaport harçları ise şöyle oldu:

6 aya kadar: 2.806 TL (2025 yılı ücreti 2.359 TL'ydi)

1 yıl: 4.101 TL (2025 yılı ücreti 3.448 TL'ydi)

2 yıl: 6698 TL (2025 yılı ücreti 5.631 TL'ydi)

3 yıl: 9.516 TL (2025 yılı ücreti 8.000 TL'ydi)

3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025 yılı ücreti 11.274 TL'ydi)

IMEI kayıt ücreti arttı

Yurtdışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli 2026 yılı için 45 bin 614 TL’den 54 bin 258 TL’ye yükseldi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan pasaport ehliyet IMEI
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git