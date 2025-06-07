Partiler arası gerilime 'bayram' arası: "Demli çay içmiyorum" desem olmaz

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Heyeti'nin ilk ziyareti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) oldu. Ziyarette esprili diyaloglar yaşandı.

Siyasi partilerin bayramlaşma programı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, DEM Parti'yle bayramlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin MHP heyetine "ne içersiniz" diye sorması üzerine Durmaz çay yanıtı verdi.

"Demli değil, açık çay"

Gelen çayların dağıtımı sırasında MHP'li Durmaz'ın "Açık çay" rica etmesinin ardından "Şimdi desem ki, demli çay içmiyorum yanlış anlaşılacak" dedi. Bunun üzerine her iki heyet de Durmaz'ın şakasına güldü.

"Bayramlar barışmanın günü"

Bayramlaşma esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, DEM Parti'nin ve basının bayramını kutlayarak sözlerine başladı. Durmaz, "Bayramlar bildiğiniz üzere barışmanın, bağışlanmanın, kardeşliğin pekiştiği anlamlı günlerdir. Bir bayrama daha sağlık içerisinde kavuşmuş olmanın huzuru içerisindeyiz. Cenabı Allah milletimizin birliğini, beraberliğini, birliğini bozdurmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bayram sonrası sürece ilişkin önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

"Umutlu bir süreç"

Ardından konuşan Tiryaki, MHP heyetinin bayramını kutlayarak, şöyle konuştu:

"Parti olarak bayram mesajlarımızın başında hep barış ve huzur vardır. Bu bayram o bayram olacak gibi. Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de başlattığı süreç Sayın Öcalan’ın 27 Şubat’taki yayınladığı mesaj ve daha sonra PKK’nin kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini silahlı mücadeleyi sona erdireceğini söylemesi Türkiye açısından yepyeni bir barış ikliminin doğmasına yol açtı. Hepimizi heyecanlandıran bir süreçtir. O yüzden geleceğe dair umutluyuz.

"Ölümleri konuşmayacağımız günler"

Artık gözyaşını, kanı ve ölümleri konuşmayacağımız bir dönem olmasını umuyoruz. Türkiye’nin kaynaklarının bu ülkenin, halkına, yurttaşlarına harcanacağı bir dönem olsun. Savaşa, çatışmaya, silaha değil, huzura harcansın. Böyle bir kapı da aralanmış olacak. 1 Ekim’den bu yana bütün parti olarak kademelerimizle sokakta ve halkımızın içindeyiz. Elbette bütün sorunlarımız bundan ibaret değil. Bu ülkenin pek çok sorunu var. Bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye ve Ortadoğu’da sözü daha çok geçen ve bütün bölgedeki sorunların çözümü için çok daha aktif rol oynayabilecek bir ülke yaratabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz."

"Etle tırnağın ötesine geçmiş"

Sonrasında tekrar söz alan Sadir Durmaz, ise devamla şunları kaydetti:

"Tespitleriniz çok kıymetli, 40 yıldan bu yana devam eden Türkiye’nin ayağına pranga yapılmış büyük sorundan hepimizin kurtulması gerekiyor. 40 yıl önce doğan çocuklar bugün 40 yaşındalar ve birçok nesi terörle büyüdü Türkiye’de. Artık terörsüz bir Türkiye’ye geçmek bin yıllık kardeşlik hukukumuzu daha da pekiştirmek geleceğe daha emin adımlarla yürümek Türkiye yüzyılında Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada lider ülke konumuna getirmek son derece önemli. Kaldı ki sosyolojik açıdan da bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bu millet birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş.

"Kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz"

Geçtiğimiz dönemlerde Genel başkanımızın ifade ettikleri şekliyle hem 40 yıl süren teröre rağmen evlilikler hiç kesilmemiş. Bu evliliklerden dünyaya gelmiş bir nesil var. Dolayısıyla biz bu çocukları ortadan ikiye bilemeyeceğimiz göre biz muhakkak surette kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz. Umut ederiz ki bu bayram buna vesile olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte silahların bırakılması, teslim edilmesiyle birlikte mecliste oluşacak komisyon marifetiyle milli iradenin merkezi olan gazi meclisimizde bu konu bütün partilerin katılımıyla oluşacak bir komisyonun marifetiyle elbette değerlendirilecektir. Samimi karşılamanız için bir kez daha teşekkür ediyor ve basın mensubu arkadaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum."

Ziyaretler devam ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

DEM Parti heyeti, ilk olarak MHP heyetini ağırladı. Heyet daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi, AKP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin heyetleriyle bayramlaşacak.

(AB)