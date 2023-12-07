Parti, sendika, derneklerden TTB'ye destek: TTB biziz, biz buradayız

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin görevden alınma kararına karşı 130 meslek örgütü, konfederasyon, dayanışma derneği, siyasi parti, sendika, hak örgütü, inanç örgütlenmesi ve platform ortak bildiri yayınladı.

"TTB biziz, biz buradayız" başlığıyla yayımlanan bildiride, "Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik bu hukuksuz girişime karşı ortak mücadeleyi yükselteceğimizi beyan ediyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Halkın sağlık hakkının güvencesi olan Türk Tabipleri Birliği’nin yöneticilerinin hukuki dayanaktan yoksun biçimde görevden alınması kararı, ülkemizdeki anayasasızlaştırma sürecinin bir parçası.

Türk Tabipleri Birliği;

Sağlık hizmetinin kamusal niteliklerinin yok edilerek, sağlığın piyasalaştırılmasına ve metalaşmasına karşı halkın sağlık hakkını,

Herkes için parasız, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde sağlık hizmetini,

Savaşa karşı barışı ve yaşam hakkını savunuyor.

Sağlık emekçilerinin hakları ve şiddetten korunması için mücadele ediyor.

Çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği Pandemide halka gerçekleri açıkladı, sürecin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir şekilde sürdürülmesini savundu.

Tam da bu nedenlerle Türk Tabipler Birliği’ne yönelik bu hukuk dışı saldırı bütün toplumu, toplumun sağlıklı yaşama hakkını hedef alıyor.

100 binden fazla üyesi olan ve demokratik bir şekilde seçilerek göreve gelen TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması, tüm meslek örgütlerine, odalara, sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine gözdağı verme amacını taşıyor, irili ufaklı her yönetim biriminde, üniversitelerden, yerel yönetimlere kadar her alanda iktidar tarafından yaygınlaştırılan kayyım uygulamasının bir örneği.

Saldırıya uğrayan yalnızca TTB değil, halkın sağlık hakkı, örgütlenme hakkı, demokratik bir ülkede barış içinde yaşama hakkı.

Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik bu hukuksuz girişime karşı ortak mücadeleyi yükselteceğimizi beyan ediyoruz.

TTB susturulamaz, TTB biziz, biz buradayız."

TTB davasında karar: Merkez Konsey üyeleri görevden alındı

İmzacı kurumlar 10 Ekim Barış Derneği, 2017 Bodrum Yurttaş İnsiyatifi, 78'liler Girişimi, Adam-Der, Adana Fatih Öktülmüş Kültür Evi, Akdeniz Engelliler Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Altı Nokta Körler Derneği İskenderun Temsilciliği, Amedspor Taraftarlar Derneği, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antikapitalist Müslümanlar, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Bakırköy Kent Savunması, Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi, Büyükçekmece Engelliler Derneği, Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Çocuk Hakları Savunucuları Ağı, Datça Çevre ve Turizm Derneği, Datça Demokrasi Platformu, Datça Eğitim Sen, Datça Kadın Platformu, Demokrasi İçin Birlik (DİB) Demokrasi İçin Birlik ve Dayanışma Platformu, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Dicle Görme Engelliler Derneği, DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası, Disk Emekli Sen, Disk Limter İş, Diyalog grubu, Diyarbakır DİSK Genel İş 1 nolu şube, Diyarbakır DİSK Genel iş 2 nolu şube, Diyarbakır Ekoloji Derneği, Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği, Diyarbakır SSPE Çocuk Hastalığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Doğu Güneydoğu Dernekleri DGD Platformu, Dünya Sakatlar Derneği - Adana, Ekoloji Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emekli Meclisleri Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası, Engelli Hakları Federasyonu, Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği - Mersin, Engelliler Konfederasyonu, Engelliler Yardımlaşma Derneği - Çankırı, Engelliler Yardımlaşma Kültür ve Sanat Derneği - İstanbul, Engelliler Yaşam Derneği - Kırklareli, Engelliyim Engel Tanımam Derneği - İskenderun, Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği - Antakya, Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Engelsiz Dünya Federasyonu - Hatay, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği - İstanbul, Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği - Muş, Gezi Gazileri Dayanışma Platformu, Güngören Demokrasi Platformu, Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Halkların Köprüsü Derneği, Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Hatay Down Sendromlular, Hatay Engelliler Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği, Her Yer Çocuk, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Hümanist Dünya Hareketi Derneği-Hatay, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, İzmir Müzisyenler Derneği, Jineps Gazetesi, Kadın Savunma Ağı, Kaldıraç, Kampüssüzler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Katılımcı Avukatlar, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği , KHK'lı Platformları Birliği, Kızıltepe Engelliler ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Temsilciliği, Komeleya Wejekaren Kurd (Kürt Edebiyatçılar Derneği) Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Malatya Mamurek Çevre Platformu, Mersin Engelliler Spor Kulübü Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Mor Dayanışma, Mor Tribün, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi, Mülkiyeliler Birliği, Ortak Yaşam Ağı, Öğrenci-Veli Derneği (Veli-Der), Özgür Tiyatro, Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, Partizan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Politika Gazetesi, Rengarenk Umutlar Derneği, Roza Kadın Derneği, Siverek Görme Engelliler Derneği, Urfa, Sosyal Adalet Hareketi (SAHİ), Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TOHAD), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Almanya Kültür Forumu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Diyarbakır Şubesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİV-DER), Validebağ Savunması, Yaşama Engel Yok Derneği - Çanakkale, Yeni Demokrat Kadın, Yeni Yaşam Derneği, Yeşil Sol Parti, Yurttaş Girişimi, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi.

TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci

(RT)