Parlamenteriya Can Atalay hat betalkirin

Tevî ku Dadgeha Destûra Bingehîn du caran biryar dabû ku mafê Atalay hatiye binpêkirin û nehat berdan, biryara ku 3emîn Daîreya Cezê ya Dadgeha Bilind a derbarê Parlamenterê Hatayê yê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) Can Atalayî de dabû li Lijneya Giştî a Meclîsê hat xwendin.

Biryara derbarê Atalayî de Alîkarê Serokê Koma AKPê Bekîr Bozdag xwend. Piştî ku biryar hat xwendin parlamenteriyê Atalay hat betalkirin.

Di dema axaftina Bozdag de rageşî derket û Koma CHPê pêşniyara 'danişîna girtî' kir.

Piştî ku daxwaz hat qebûlkirin, danişîna girtî pêk hat. Bozdag daxwaz kir û got, kesên ku rayeya wî/wê ya beşdarbûna li danişîna girtî nîne bila ji Lijneya Giştî ya Meclîsê derkevin.

Cîgirê Serokê Koma CHPê got, "Vê mijarê ji bo roja Pêncşemê bihêlin." Lê Bozdag ev yek qebûl nekir û îdia kir ku zext li ser wî tê kirin û got dê îro parlamenteriya Atalay bê betalkirin.

DEM Partî: Li gorî Dadgeha Destûrê tevbigerin

Cîgira Serokê Koma DEM Partiyê Gulîstan Kiliç Koçyîgît di hevdîtinan de axivî û bertek nîşanî hewldana xwendina biryara betalkirina parlamenteriya Atalay da.

Koçyîgîtê got, "Li vir darbeyek li dijî vîna gel tê kirin. Serokê Meclîsê li ku ye, li derveyî welat di serdanê de ye. Hûn Destûra Bingehîn li holê radikin. Hûn dibêjin ku hûn Destûra Bingehîn nas nakin. Dema em li vir bi kurdî diaxifin hûn rêziknameya Dadgeha Destûrî bi bîra me dixin. Belê ji bo kurdan û muxalefetê Dadgeha Destûrê heye, Çima ji bo we tune birêz serok? Em qebûl nakin ku hûn biryara Can Atalay li vir bixwînin. Can Atalay rûmeta me ye. Ez careke din we vedixwînim ku hûn li gorî Destûra Bingehîn tevbigerin."

Piştî bertekan Bozdag biryar xwend û parlamenteriya Atalay hat betalkirin.

(RT/AY)