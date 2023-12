Parlamenterê Kocaeliyê yê Partiya Saadetê Hasan Bîtmez mir

Parlamentere Partiya Saadetê yê Kocaeliyê Hasan Bîtmez di 12ê Kanûna Pêşiyê de dema di hevdîtinên budçeyê de diaxivî, dilê wî sekinîbû. Piştre ji bo dermankirinê biribûn Nexweşxaneya Bilkent Şehîrê ya Enqereyê. Bîtmez îro koça dawî kir.

Partiya Saadetê agahiya mirina Bîtmez ragihand û got:

“Alîkarê Serokê me yê Giştî û Parlamenterê me yê Kocaeliyê Hasan Bitmez çû ser dilovaniya xwe. Rehma Xwedê li we be; Em ji malbat û gelê xwe re sersaxiyê dixwazin."

Bernameya cenazeyê

Li gorî daxuyaniya partiyê bernameya cenazeyê Bîtmez wiha ye:

“Merasima fermî wê îro saet di 16.00an de li Meclîsê bê lidarxistin.

"Piştî nimêja înê dê li Mizgefta Fatîhê nimêja cinazê were kirin û piştre jî wê Merkez Efendî were definkirin” (TY/AY)