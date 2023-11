Parlamentera berê ya HDPyê Huda Kaya ji ber “doza Kobaniyê” hate girtin

Huda Kaya ji ber lêpirsîna Kobaniyê hate desteserkirin û Dadweriya Aştî û Cezayî ya 4an a Enqereyê biryara girtina wê da. Kayayê li ser hesabê xwe yê Xê, nivîsand û got, “Dilê min her daîm bi aştî, hêvî û we re ye.”