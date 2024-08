Paris’te yarışan LGBTİ+’lar bir takım olsaydı

Tüm dünyadaki sporseverlerin ilgiyle izlediği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sosyal medyada görünür olan LGBTİ+ karşıtlığı kadar LGBTİ+ görünürlüğüne verdiği katkıyla da gündemde.

11 Ağustos’a kadar 10 binden fazla sporcunun yarışacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bu sene rekor sayıda açık kimlikli LGBTİ+ sporcu (195) yer alıyor.

LGBTİ+ temsilinde önemli bir artışa işaret eden Olimpiyatlar, spor dünyasında kapsayıcılık ve kabullenme yönünde kaydedilen ilerleme konusunda da –ayrımcı tutumlara rağmen– umut veriyor.

Sporda LGBTİ+ görünürlüğünü artırmak için 1999 yılında yayın hayatına başlayan Outsports, küresel dünyada özellikle aşırı sağcıların beslediği homofobi ve transfobinin karşısına alternatif bir yöntemle çıktı: LGBTİ+ Takımı.

Mecra, bu vasıtayla tüm açık LGBTİ+ sporcuları, sanki sporcular kendi takımlarını oluşturuyormuş gibi, LGBTİ+ Takımı (tüm açık lezbiyen, gey, bi, trans ve queer sporcular) çatısı altında izliyor.

LGBTİ+ Takımı, takımda yer alan sporcuların başarıları sayesinde şu anda Olimpiyatlardaki madalya sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Bu, LGBTİ+ olmayı suç sayan her ülkeyi geride bıraktıkları, yendikleri anlamına geliyor.

