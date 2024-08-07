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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 13:39
3 dk Okuma

Paris’te yarışan LGBTİ+’lar bir takım olsaydı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda açık kimlikli 195 LGBTİ+ sporcu yarışıyor. Sporcuların hepsi bir ülke için yarışsaydı Olimpiyatlardaki madalya sıralamasında 8. sırada yer alacaklardı. Bu, LGBTİ+ olmayı suç sayan her ülkeyi geride bıraktıkları anlamına geliyor.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Paris’te yarışan LGBTİ+’lar bir takım olsaydı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tüm dünyadaki sporseverlerin ilgiyle izlediği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sosyal medyada görünür olan LGBTİ+ karşıtlığı kadar LGBTİ+ görünürlüğüne verdiği katkıyla da gündemde.

11 Ağustos’a kadar 10 binden fazla sporcunun yarışacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bu sene rekor sayıda açık kimlikli LGBTİ+ sporcu (195) yer alıyor.

LGBTİ+ temsilinde önemli bir artışa işaret eden Olimpiyatlar, spor dünyasında kapsayıcılık ve kabullenme yönünde kaydedilen ilerleme konusunda da –ayrımcı tutumlara rağmen– umut veriyor.

Bu seneki Olimpiyatlarda başta Cezayirli boksör Imane Khelif ve Tayvanlı boksör Lin Yu-ting olmak üzere pek çok sporcunun homofobik ve transfobik çevrimiçi saldırıya maruz kaldığını unutmamak gerekiyor.

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Tek bir ülke

Sporda LGBTİ+ görünürlüğünü artırmak için 1999 yılında yayın hayatına başlayan Outsports, küresel dünyada özellikle aşırı sağcıların beslediği homofobi ve transfobinin karşısına alternatif bir yöntemle çıktı: LGBTİ+ Takımı.

Mecra, bu vasıtayla tüm açık LGBTİ+ sporcuları, sanki sporcular kendi takımlarını oluşturuyormuş gibi, LGBTİ+ Takımı (tüm açık lezbiyen, gey, bi, trans ve queer sporcular) çatısı altında izliyor.

LGBTİ+ Takımı, takımda yer alan sporcuların başarıları sayesinde şu anda Olimpiyatlardaki madalya sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Bu, LGBTİ+ olmayı suç sayan her ülkeyi geride bıraktıkları, yendikleri anlamına geliyor.

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LGBTİ+ Takımı şu ana dek 5 altın, 11 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. 

195 açık kimlikli LGBTİ+ sporcu ve toplam 24 madalya ile de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda en çok sporcuya sahip 15. takım. 

• 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışan 186 açık kimlikli LGBTİ+ sporcu, tek bir ülke için yarışsalardı ya da onların bir ülkesi olsaydı, madalya sayısında 7. sırada yer alacaklardı. 

Olimpiyatlarda yarışan açık gey, lezbiyen, biseksüel ve queer sporcular listesine neredeyse her gün yeni bir sporcu ekleniyor. Dolayısıyla, cinsel yönelimlerini açıklayan daha fazla sporcu olduğunu öğrendikçe Outsports’un LGBTİ+ Takımı'nın hacmi de gün geçtikçe genişliyor.

İşte LGBTİ+ Takımı’nın şu ana kadar kazandığı madalyalar:

Bronz madalyalar

Amandine Buchard, Fransa, Judo – Natalya Diehm, Avustralya, BMX Serbest Stil – Lauren Doyle, Alev Kelter, Steph Rovetti, Kristi Kirshe, ABD, Rugby Yedilisi – Beatriz Ferreira, Brezilya, Boks – Carl Hester, Büyük Britanya, Binicilik – Evy Leibfarth, ABD, Kano – Tabea Schendekehl, Almanya, Kürek – Rafaela Silva, Brezilya, Judo.

Gümüş madalyalar

Olivia Apps, Sophie de Goede, Maddy Grant, Kanada, Rugby Yedilisi – Perris Benegas, ABD, BMX Serbest Stil – Tom Daley, Büyük Britanya, Dalış – Raz Hershko, İsrail, Judo – Michelle Kroppen, Almanya, Okçuluk – Cathrine Laudrup-Dufour, Danimarka, Binicilik – Emma Twigg, Yeni Zelanda, Kürek – Sha'Carri Richardson, ABD, Atletizm – Lauren Scruggs, ABD, Eskrim – Maria Perez, İspanya, Atletizm – Marianne Vos, Hollanda, Bisiklet.

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Altın madalyalar

Alice Bellandi, İtalya, Judo – Amandine Buchard, Fransa, Judo – Lauren Scruggs, ABD, Eskrim (Scruggs, Olimpiyat eskriminde bireysel madalya kazanan ilk Siyah Amerikalı kadın ve ilk Siyah lezbiyen olarak tarihe geçti.) – Frederic Wandres, Almanya, Binicilik – Portia Woodman-Wickliffe, Yeni Zelanda, Rugby Yedilisi.

"Açık kimlikli LGBTİ+" terimi, cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini çevresindeki insanlara, topluma veya genel olarak dünyaya açıklayan LGBTİ+’lar için kullanılır. (TY)
2024 paris olimpiyatları homofobi transfobi lgbti+ görünürlüğü
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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