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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 11:00
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Paris'te Suriye ve İsrail arasında 'güvenlik' görüşmesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, “Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Paris'te Suriye ve İsrail arasında 'güvenlik' görüşmesi
*Tom Barrack (solda), Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (ortada) ve Eş-Şeybani’yle (sağda) birlikte, 29 Mayıs 2025. (Fotoğraf: SANA)

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Fransa’nın başkenti Paris’te Suriye ve İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini açıkladı.

Barrack, X sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD’li Temsilci Barrack, “Bu akşam Paris’te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi,” ifadelerini kullandı.

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İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom​​​​​​​ Barrack’ın Paris’te bir “güvenlik toplantısı” gerçekleştireceğini yazmıştı.

SOHR: Yedi maddelik anlaşma yapıldı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD’nin arabuluculuğuyla İsrail ve Suriye arasında varılan anlaşmanın detaylarını paylaştı.

SOHR’a göre, yedi maddelik anlaşma şöyle:

  • Süveyda dosyası ABD’ye devredilecek ve ABD, bu anlaşma maddelerinin uygulanmasını takip etmekle yükümlü olacak.
  • Tüm aşiret güçleri ve genel güvenlik güçleri, Dürzi köylerinden çekilecek.
  • Dürzi gruplar, tüm köylerde devriye gezerek buraların aşiret güçlerinden ve Şam hükümetine bağlı unsurlardan tamamen arındırıldığını teyit edecek.
  • Süveyda halkından oluşan yerel meclisler kurulacak ve bu meclisler kamu hizmetlerini üstlenecek.
  • İhlallerin belgelenmesi için bir komite kurulacak ve bu komite raporlarını ABD tarafına sunacak.
  • Kuneytire ve Dera silahsızlandırılacak; bu bölgelerde, ağır silahlara sahip olmamak koşuluyla yerel güvenlik komiteleri oluşturulacak.
  • Suriye hükümetine bağlı herhangi bir kuruluşun ya da örgütün Süveyda’ya girişi yasaklanacak, ancak Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların girmesine izin verilecek.
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İsrail’in Suriye’deki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024’te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye’nin güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz’da Suriye’nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda’daki çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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