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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 11:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 11:21
2 dk Okuma

Paris'te sanat dünyasından barış için sessiz yürüyüş

Ellerinde zeytin dalları ve beyaz pankartlar taşıyan Fransalı sanatçılar, barış çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/paris-te-sanat-dunyasindan-baris-icin-sessiz-yuruyus.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'te farklı dini ve etnik kökenlerden gelen Fransalı sanatçıların öncülük ettiği kalabalık bir grup, dün (19 Kasım) Filistin ve İsrail arasında barış çağrısında bulunmak için Paris'in merkezinde sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Zeytin dalları ve beyaz pankartlar taşınan yürüyüşe Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang,, Rond-Point Tiyatrosu Müdürü Jean-Michel Ribbes, oyuncular Isabelle Adjani, Ariane Ascaride, Lubna Azabal, Julie Gayet ve Emmanuelle Beart'ın yanı sıra çok sayıda şarkıcı ve sanat camiasından temsilciler de katıldı.

Sanat dünyasından 500'den fazla kişinin çağrısıyla düzenlenen barış yürüyüşü, Arap Dünyası Enstitüsü'nden Seine Nehri'nin karşısında bulunan Yahudilik Sanatı ve Tarihi Müzesi'ne doğru yapıldı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Nadia Fares, "Bugün başımızın üstünde mavi bir gökyüzü var ve İsrail'de, Filistin'de bombalar var, savaş var. Taraf seçerek ya da bir tarafa ya da diğerine nefret kusarak bu duruma yardımcı olmuyoruz" dedi ve ekledi:

"Pazar günkü yürüyüşteki sessizlik, umarım tüm dünyada sahip olduğumuz kakofoniyi dengeleyecektir." 

18 Kasım Cumartesi günü de binlerce kişi, Paris'te ateşkes çağrısında bulunmak üzere bir araya geldi; bu, Filistin-İsrail Savaşı'nın başlamasından bu yana dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde düzenlenen protesto gösterilerinin sonuncusuydu.

Kaynak: France24 ve Le Monde

(NT)

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Filistin-İsrail Savaşı Sanat dünyası barış yürüyüşü
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