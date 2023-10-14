Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılması planlanan Filistin halkıyla dayanışma gösterisine "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü Paris'te yarın düzenlenmesi planlanan "Filistin halkıyla dayanışma" gösterisini yasakladı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün gösteriyi "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı gerekçesiyle yasakladığını belirtti.

Strazburg'da Filistin yanlısı gösteride 13 kişi gözaltına alındı

Dün (13 Ekim Cuma), Strazburg kentinin merkezinde ellerinde Filistin bayrakları olan yaklaşık 300 kişi Filistinlilere destek gösterisi yapmak amacıyla toplandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Polis, daha önce valilik tarafından yasaklanan Strazburg'daki gösteriye katılanları dağıtmak için müdahale etti ve 13 gösterici gözaltına aldı.

İsrail'e destek gösterilerine izin verildi

Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulunmuştu.

(EMK)