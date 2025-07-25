Paris, Rojava'nın Suriye'yle bütünleşmesi görüşmelerine ev sahipliği yapacak

Suriye, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, Rojava Kürdistan olarak da anılan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin (AANES) Suriye devletiyle bütünleşmesi için "mümkün olan en kısa sürede" Paris'te görüşmeler düzenlemekte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki geniş bölgeleri kontrol eden Kürtlerin, sivil ve askeri kurumlarının devlete entegrasyonu konusunda Şam'daki merkezi hükümetle müzakereleri devam ediyor. Söz konusu kurumların başında Kürtlerin liderliğindeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) geliyor.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, "10 Mart anlaşmasının tam olarak uygulanmasıyla ilgili olarak Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri arasında Paris'te mümkün olan en kısa sürede bir sonraki istişare turuna ev sahipliği yapılması gerektiği konusunda anlaşıldığı" belirtildi.

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Açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani'nin cuma günü Paris'te yaptığı toplantının ardından yayımlandı.

Mart ayında, SDG şefi Mazlum Abdi ve Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kürt kurumlarını Suriye devletine dahil etmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalamıştı.

Birkaç tur görüşmenin ardından süreç durmuştu. Kürt yetkililer, Suriye geçici hükümeti tarafından açıklanan anayasal bildirinin Suriye'nin çeşitliliğini yansıtamadığını söyleyerek bunu eleştirmişti.

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Aralıkta 20 yıla yakın bi süre Suriye'de iktidarı elinde tutan Beşar Esad'ı devirdikten sonra iktidara gelen Şam'daki İslamcılar, Kürtlerin ve diğer toplulukların bir miktar özerkliği korumasına olanak tanıyacak bir "ademi merkeziyetçi" hükümet çağrılarını defalarca reddetmişlerdi.

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Perşembe günü Paris'te Kürt temsilciler ile Suriye hükümet heyeti arasında bir toplantı yapılması planlanmış ancak bu toplantı ertelenmişti.

Paris'ten yapılan açıklamaya göre Barrot, cuma günü SDG'den Abdi ile bir telefon görüşmesi yaparak "yaklaşan müzakere oturumunu teyit etti".

Şam, ne pahasına olursa olsun ülkeyi yeniden birleştirmekte ısrar ediyor ve Kürtlerin silahlarını bırakmasını talep ediyor.

Ancak SDG sözcüsü Ferhad Şami, çarşamba günü El-Yevm TV'ye yaptığı açıklamada silahsızlanmanın "kırmızı çizgi[leri]" olduğunu söyledi.

Şami kısa süre önce güneydeki Dürzi vilayeti Süveyda'da yaşanan ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre yaklaşık 1.400 kişinin ölümüne yol açan mezhepsel şiddet olaylarına atıfta bulunarak, "Suriye'de kimse teslim olmuyor. Bizim teslim olacağımıza oynayanlar kaybedecek, trajik olaylar bunu açıkça gösterdi," diye ekledi.

Suriye hükümetinden bir kaynak, devlet yayın kuruluşu El-İbariye'ye "silah bırakmayı reddetme veya özerk bir askeri gücü korumanın sözünü etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Cuma günü Paris'te yayımlanan ortak açıklamada, "Suriye'deki geçişin başarısını sağlamanın" ve özellikle "kuzeydoğu Suriye ve Süveyda'da ulusal uzlaşma ve uyuma yönelik çabaların" öneminin altı çizildi.

(AEK)