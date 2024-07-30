Paris Olimpiyatları: Triatlon yarışı Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle ertelendi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları, Seine Nehri'ndeki kirliliğe takıldı.

Bu sabah düzenlenmesi planlanan erkekler triatlonu kirlilik nedeniyle şimdilik iptal edildi. Kadınların yarışacağı etap ise Çarşamba gününe ertelendi. Erkekler etabı, kadınlar triatlonunun ardından ve hava koşullarının uygun olması durumunda cuma günü yapılabilir.

55 sporcunun yarışacağı triatlonların iptal edilmesinin ya da ertelenmesinin nedeni sporcuların güvenliği. Seine Nehri'ndeki düşük su kalitesi E. coli (koli basili) gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olabilir.

Olimpiyat organizatörleri, Paris’te geçen cuma ve cumartesi günü yaşanan şiddetli yağışın sonrası nehrin su kalitesini iyileştireceğini iddia etmişti. Ancak açıklama yapan organizatörler, "Son saatlerde su kalitesindeki iyileşmeye rağmen, yüzme parkurunun bazı noktalarındaki ölçümler hala kabul edilebilir limitlerin üzerinde" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu triatlon antrenmanları yine nehirdeki kirlilik nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Alternatif olarak, etkinliğin duatlon olarak düzenlenebileceği konuşuluyor. Bu durumda triatletler, sporun sadece bisiklet ve koşu bölümlerine katılacak.

Temizlemek için 1.4 milyar euro harcandı

Olimpiyatlar öncesi Seine Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündeminde yer almıştı. 1923’te resmi olarak yüzmenin yasaklandığı nehir üzerinde Fransa 33. Yaz Olimpiyat Oyunları için 2021’den itibaren temizleme çalışmalarına başladı.

Şehrin eski kanalizasyon sistemini iyileştirmek ve nehirdeki kirliliği önlemek için 1.4 milyar Euro para harcandı.

Seine Nehri'nin olimpiyatlar için yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.

(AK/HA)