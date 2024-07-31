Paris Olimpiyatları: Fransa sokakta yaşayan insanları şehrin dışına itti

2024 Paris Olimpiyatları’nda sosyal ve çevresel sorunlar devam ediyor. Seine Nehri’ndeki kirlilik tartışmalarından sonra Paris şimdi de olimpiyat köyüne yakın kalan sokakta yaşayan insanların yerinden edilmesiyle gündemde.

Paris’te aktivistlerin ve hak savunucularının iddialarına göre, göçmenler ve sokakta yaşayan insanlar, olimpiyatlar öncesinde şehrin merkezi sokaklarından uzaklaştırılarak, Fransa genelinde farklı bölgelere itildi.

Bu iddiaların en somut örneklerinden biri, Paris’te bir kanalın üzerinden geçen köprünün altında sıralanmış olan dikenli ve devasa beton bloklar.

BBC’ye konuşan hak savunucuları, bu blokların yerleştirilmesinin amacının, evsizleri ve göçmenleri olimpiyatlar süresince şehir caddelerinden uzak tutmak olduğunu söylüyor. Paris Dayanışma Barosu’ndan Aurelia Huot, son durumu "Bugün artık caddelerde kimsecikler yok. Köprünün altındaki bloklar görülebiliyor. Polis, göçmenlerin geri dönüp buraya yerleşmediğinden emin olmak için burada devriye geziyor" diyerek anlattı.

Huot’a göre 26 Temmuz'daki olimpiyatların açılış töreninden yaklaşık bir hafta önce bir grup sokakta yaşayan insan buradan uzaklaştırıldı. Bu, oyunlardan aylar önce başlayan evler ve çadırlara yönelik temizliğin son aşamasıydı.

Paris Belediyesi ise "evsizlik sorununun Olimpiyatlara hazırlık sürecinin kalbinde yer aldığını ve oyunlar sırasında kırılgan kişilere barınma sağlanması için tetikte olunduğunu" söyledi.

Belediye sokakta yaşayanlar için elverişsiz kentsel döşemeler kullanmadıklarını iddia ederek, köprünün altına yerleştirilen beton blokların Paris'e değil, komşu Aubervilliers Belediyesi'ne ait olduğu ifade etti. Ancak beton blokları savunarak ‘göçmenlerin ve uyuşturucu bağımlılarının’ geri dönmesini engellemek için ‘caydırıcı’ olduğunu anlattı.

(HA)