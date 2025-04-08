Paris Belediyesi İmamoğlu'nu "fahri hemşehri" ilan etti

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, CHP seçmenlerinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirledikleri İmamoğlu'nun belediye meclisindeki oylamayla fahri hemşehrilikle onurlandırılması sonrasında yaptığı açıklamada "İmamoğlu'nun partisinin temsili ve milyonlarca Türkiye halkının sesi olması haksızca engellenmiş durumda." dedi.

Hidalgo, belediye meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada "Özgürlüğünden ve temel haklarından mahrum bırakılan İmamoğlu, Paris'in kendisine verdiği tam desteğe güvenebilir." dedi.

Sosyalist Partili (PS) Belediye Başkanı, verdikleri desteğin "Türkiye'deki yetkililerin demokratik aklın sesini duymasına imkân tanıyabileceğine" inandığını söyledi.

Almanya'daki belediye başkanlarından da İmamoğlu'na tam destek

Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’nde yayımlanan bildiride, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vurgusu yapıldı, yerel demokrasi ve halk iradesinin korunması çağrısı öne çıktı.

DW'nin haberine göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde yayımlanan ortak bildiride, görevlerinden alıkonulan ya da özgürlüklerinden mahrum bırakılan belediye başkanlarıyla dayanışma mesajı verildi. Bildiride, özellikle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek ifadeleri öne çıktı.

"Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na en içten desteğimizi sunuyor, halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve yerel demokrasiye sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz" denilen bildiride, demokratik değerlerin korunmasına vurgu yapıldı.

Zirveye, Almanya Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa, Türkiye, AGİT ve Avrupa Konseyi Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Almanya'nın başkanlarından destek mesajları

Zirvede söz alan Almanya'dan gelen belediye başkanları da İmamoğlu'na desteklerini dile getirdi. Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge, İmamoğlu'na yazdığı destek mektubunu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teslim etti. Darmstadt Belediye Başkanı Thomas Benz ise yerel yönetimlerin uluslararası dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

İmamoğlu'na destek veren Avupalı belediye başkanları

25 Mart'ta Avrupa'nın büyük kentlerinin belediye başkanları Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun öncülüğünde Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı yayınlamışlardı.

"İmamoğlu'nun ve Türkiye'deki yerel seçilmiş temsilcilerin tutuklanmasını en güçlü şekilde kın[ayan]" belediye başkanları "[...] Bu tutuklamalar[ın], yerel seçilmiş temsilcilere uygulanan sürekli baskıyla birlikte, Türkiye'de demokratik ilkelerin ihlalinde yeni bir aşamaya işaret [ettiğini]" vurgulayarak Türkiye'de yetkililerden şu taleplerde bulunmuşlardı:

İstanbul Belediye Başkanı ve siyasi nedenlerle tutuklanan muhalif politikacıları derhal serbest bırakın;



Yerel özgürlüklere yönelik kovuşturmalara, siyasi baskılara ve saldırılara son verin;



Türkiye'de demokratik özgürlüklere ve insan haklarına saygıyı garanti edin.

İmamoğlu'yla dayanışma çağrısını imzalayan Avrupalı belediye başkanları

Anne Hidalgo, Paris Belediye Başkanı; Burkhard Jung, Leipzig Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı; Sibylle Keupen, Aachen Belediye Başkanı; Frederick Brütting, Aalen Belediye Başkanı; ⁠Femke Halsema, Amsterdam Belediye Başkanı;⁠ Háris Doúkas, Atina Belediye Başkanı; ⁠Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı; Kai Wegner, Berlin Belediye Başkanı; Ricardo Rio, Braga Belediye Başkanı; Andreas Bovenschulte, Belediye Başkanı ve Bremen Senatosu Başkanı; ⁠Philippe Close, Brüksel Belediye Başkanı; Matteo Lepore, Bologna Belediye Başkanı; Katja Dörner, Bonn Belediye Başkanı; Pierre Hurmic, Bordeaux Belediye Başkanı; Christine Bost, Bordeaux Metropole Başkanı; Dr. Thorsten Kornblum, Braunschweig Belediye Başkanı; ⁠Gergely Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı; Emil Boc, Cluj Napoca Belediye Başkanı; Henriette Reker, Köln Belediye Başkanı; Thomas Westphal, Dortmund Belediye Başkanı; Dr. Stephan Keller, Düsseldorf Belediye Başkanı; Tim Kruithoff, Emden Belediye Başkanı; Dr. Florian Janik, Erlangen Belediye Başkanı; Thomas Kufen, Essen Belediye Başkanı; Matthias Klopfer, Esslingen Belediye Başkanı; Sara Funaro, Floransa Belediye Başkanı; Mike Josef, Frankfurt Belediye Başkanı; Tanya Hristova, Gabrovo Belediye Başkanı; ⁠Mathias De Clercq, Gent Belediye Başkanı; Urte Schwerdtner, Goslar Belediye Başkanı; Matthias Trepper, Gutersloh Belediye Başkanı; Belit Onay, Hannover Belediye Başkanı; Prof. Dr. Eckart Würzner, Heidelberg Belediye Başkanı; ⁠Juhana Vartiainen⁠, Helsinki Belediye Başkanı; Grégoire Junod, Lozan Belediye Başkanı; Jan Lindenau, Lübeck Belediye Başkanı; Nino Haase, Mainz Belediye Başkanı; Christian Specht, Mannheim Belediye Başkanı; ⁠Giuseppe Sala, Milano Belediye Başkanı; Dieter Reiter, Münih Belediye Başkanı; Charalambos Prountzos, Nicosia Belediye Başkanı; Marcus König, Nürnberg Belediye Başkanı; Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı; Kazım Kurt, Jürgen Krogmann, Oldenburg Belediye Başkanı; Eirik Lae Solberg, Oslo Valisi Belediye Başkanı; Mike Schubert, Potsdam Belediye Başkanı; Gertrud Maltz, Schwarzfischer, Regensburg Belediye Başkanı; Nathalie Appéré, Rennes Belediye Başkanı; Heida Björg Hilmisdóttir, Reykjavik Belediye Başkanı; ⁠Roberto Gualtieri, Roma Belediye Başkanı: Carola Schouten, Rotterdam Belediye Başkanı; Peter Reiß, Schwabach Belediye Başkanı; Mikael Grannas, Sipoo Belediye Başkanı; Bastian Sieler, Stendal Belediye Başkanı; Karin Wanngård, Stockholm Belediye Başkanı; Jeanne Barseghian, Strazburg Belediye Başkanı; Jevgeni Ossinovski, Tallinn Belediye Başkanı; Kalervo Kummola, Tampere Belediye Başkanı; Dominic Fritz, Timisoara Belediye Başkanı; Minna Arve, Turku Belediye Başkanı; ⁠Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı; Uwe Schneidewind, Wuppertal Belediye Başkanı; ⁠Dejan Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı; ⁠Dario Nardella, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı; Avrupa şehirleri; ⁠Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, ⁠Uluslararası Birliği; Frankofon Belediye Başkanları (AIMF).

(AEK)