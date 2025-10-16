ENGLISH KURDÎ
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 09:35
 Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 11:29
2 dk Okuma

Paris Anlaşması’na uyulması, dünyayı her yıl 57 sıcak günden kurtarabilir

Yeni bir araştırmaya göre, küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem ortalamasına göre halihazırda 1,3 dereceye çıktı ve emisyonlar yükselmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Paris Anlaşması’na uyulması, dünyayı her yıl 57 sıcak günden kurtarabilir
Fotoğraf: Canva

Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) ve iklim araştırma kuruluşu Climate Central’dan 18 araştırmacı, Paris Anlaşması’ndaki mevcut planların iklim ve sıcaklığa etkisini analiz etti.

İklim kriziyle mücadele amacıyla 2015’te kabul edilen ve 2016’da imzalanan anlaşma ile küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor. Ancak ülkelerin iklim kriziyle mücadele kapsamında sunduğu planlar, henüz bu hedefe ulaşılmasını sağlamıyor.

WWA ve Climate Central’ın bugün yayımlanan çalışmasına göre, küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem ortalamasına göre halihazırda 1,3 dereceye çıktı ve emisyonlar yükselmeye devam ediyor. Paris Anlaşması’nın kabul edildiği 2015’ten beri ise küresel sıcaklık artışı 0,3 dereceye ulaştı ve bu artış dünyada 11 gün daha fazladan sıcaklık yaşanmasına neden oldu.

Küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonunda 4 dereceye ulaşması halinde dünyada yılda ortalama 114 sıcak gün yaşanma riski bulunuyor.

Sıcak gün sayısı yarı yarıya azaltabilir

Ancak, ülkelerin Paris Anlaşması’ndaki mevcut emisyon azaltım planlarını hayata geçirerek, sıcaklık artışının yüzyıl sonunda 2,6 dereceyle sınırlandırılmasını sağlaması halinde, dünyada 57 sıcak gün yaşanmasının önüne geçilebilir. Böylece, Paris Anlaşması’ndaki planların uygulanması, her yıl sıcak gün sayısını yarı yarıya azaltabilir.

Bu sayede Kenya’da yılda 82, Meksika’da 77, Brezilya’da 69, Mısır’da 36, Avustralya’da 34, Hindistan ve ABD’de 30, İngiltere ve Çin’de 29 ve İspanya’da 27 sıcak gün önlenebilir.

WWA ve Climate Central analizinin ikinci kısmında Güney Avrupa, Batı Afrika, Amazon, Asya, Avustralya, Kuzey ve Orta Amerika’da son dönemde yaşanan 6 sıcak hava dalgası incelendi.

Birçok ölüme, orman yangınına ve yoğun kuraklığa yol açan bu sıcak hava dalgalarının küresel ısıtmanın 4 dereceye ulaşması halinde 3-6 derece daha sıcak geçme ve bugüne göre 5 ile 75 kat daha olası hale gelme riski bulunuyor.

Sıcaklık artışının 2,6 derecede tutulması halinde ise sıcak hava dalgaları 1,5-3 derece daha sıcak yaşanabilir ve 3 ile 35 kat daha olası hale gelebilir.

Araştırmacılar 2,6 derecelik bir ısıtmanın bile gelecek nesilleri tehlikeli sıcaklara maruz bırakacağı ve ciddi sağlık etkilerine yol açacağı uyarısında bulunurken, mümkün olan her türlü sıcaklık artışından kaçınmanın önemini vurguluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi paris anlaşması küresel sıcaklık artışları küresel ısıtma World Weather Attribution yeni araştırma
