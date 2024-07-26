Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesindeki kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 18 dalda toplam 54 kadın ve 48 erkek sporcunun yarışacağını açıkladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Paris olimpiyatlarında yarışacak "Team Türkiye" kafilesinde yer alan kadın sporcu sayısının erkek sporcu sayısını geçtiği belirtildi.

En son Londra 2012 Olimpiyatlarında kayıtlı kadın sporcu sayısı, erkek sporcu sayısından fazlaydı.

2024 Paris Olimpiyatları cinsiyet eşitliğini sağlayan ilk olimpiyat olacak. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında 33. kez düzenlenen olan oyunlarda 5,250 erkek ve 5,250 kadın sporcu yarışacak.

Türkiye'den 102 sporcu katılacak

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

Bayrağı Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak.

(NÖ/EMK)

Haberi, theconversation, euronews, olimpiyatkomitesi.org sitelerinden derledik.