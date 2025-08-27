TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 27 Tebax 2025 12:47
 ~ Nûkirina Dawî: 27 Tebax 2025 12:49
1 xulek Xwendin

Parêzerê Îmamoglû Nûsret Yilmaz sewqî edliyeyê kirin

Parêzerê Ekrem Îmamoglu, Nusret Yilmaz di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (IBB) de hatibû desteserkirin. Yilmaz, sewqî edliyeyê kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Parêzerê Îmamoglû Nûsret Yilmaz sewqî edliyeyê kirin

Operasyonên di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (IBB) de didomin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, parêzerê Îmamoglû Nusret Yilmaz, di çarçoveya lêpirsînê de bi tohmeta ku "ji bo bertîlê navbeynkarî kiriye" hatiye desteserkirin. Her weha karên îfadeyê yê Nûsret Yilmaz yên emniyetê bi dawî bûye.

Li dijî Şaredariya Stenbolê operasyoneke nû: Biryara desteserkirina 14 kesan hat dayîn
Li dijî Şaredariya Stenbolê operasyoneke nû: Biryara desteserkirina 14 kesan hat dayîn
12 Tebax 2025

Piştî kontrola bijîşkî, gumanbar Yilmaz şandin Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ekrem Îmamoglu şaredariya stenbolê Gendeltî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê