NÛÇE
Dîroka Weşanê: 12 Kanûn 2025 10:13
 ~ Nûkirina Dawî: 12 Kanûn 2025 10:25
1 xulek Xwendin

Parêzer Naîm Eminoglû hate girtin

Emînoglû bi taybetî li ser dosyeyên şewata otêla Kartalkaya û erdhejê dixebitî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Duh(11ê Kanûnê) sibê polîsan bi ser Buroya Hiqûqê ya Gel a li Çaglayana Stenbolê de girtin û parêzer Naim Eminoglûyê ku endamê Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD) e desteser kirin. Dadgehê biryara girtina parêzer Naim Eminoglû da.

Tîmên polîsan di lêgerîna ofîsê de rêveberê ÇHDê Eminoglû desteser kirin û birin qereqola polîsan.

ÇHDê di daxuyaniyekê de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê desteserkirina parêzer de diyar kir ku Eminoglû ji ber ku bi taybetî li ser dozên têkildarî şewata otêla Kartalkaya û erdhejê dixebitî, hatiye hedefgirtin.

Komeleyê ragihand ku Dadgehê biryara girtina parêzer Naim Eminoglû daye.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
naim eminoğlu ÇHD desteserkirina parêzeran
