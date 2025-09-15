TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 15 Îlon 2025 09:12
 ~ Nûkirina Dawî: 15 Îlon 2025 09:29
1 xulek Xwendin

Parêzer ji bo hevdîtina bi Ocalan re çûn Îmraliyê

Parêzerên Buroya Hiqûqê ya Asrinê ji bo hevdîtina bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re ber bi Îmraliyê ve bi rê ketin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Parêzer ji bo hevdîtina bi Ocalan re çûn Îmraliyê

Parêzerên Buroya Hiqûqê ya Sedsalê ji bo hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re ber bi Îmraliyê ve bi rê ketin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di şandeyê de Cengîz Yureklî, Raziye Ozturk û Îbrahîm Bîlmez cih digirin.

Ji parêzerên Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Ozgur Faîk Erol, di hevdîtina 27ê Sibatê ya bi Abdullah Ocalan, Omer Hayrî Konar, Hamîlî Yildirim û Veysî Aktaş re de cih girt.

Herî dawî parêzer Rezan Sarica û Newroz Uysal di 7’ê Tebaxa 2019’an de li Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribûn.

Balkêş e ku parêzerên di şandeyê de piştî gelek salan dîsa beşdarî civînan dibin.

(NÖ/AY)

Stenbol
abdullah ocalan Girava Îmraliyê parêzerên Ocalan
