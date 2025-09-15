Parêzer ji bo hevdîtina bi Ocalan re çûn Îmraliyê

Parêzerên Buroya Hiqûqê ya Sedsalê ji bo hevdîtina bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re ber bi Îmraliyê ve bi rê ketin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di şandeyê de Cengîz Yureklî, Raziye Ozturk û Îbrahîm Bîlmez cih digirin.
Ji parêzerên Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Ozgur Faîk Erol, di hevdîtina 27ê Sibatê ya bi Abdullah Ocalan, Omer Hayrî Konar, Hamîlî Yildirim û Veysî Aktaş re de cih girt.
Herî dawî parêzer Rezan Sarica û Newroz Uysal di 7’ê Tebaxa 2019’an de li Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribûn.
Balkêş e ku parêzerên di şandeyê de piştî gelek salan dîsa beşdarî civînan dibin.
(NÖ/AY)