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KADIN
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 11:52
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Paralimpik Şampiyonu Öznur Cüre Girdi: Hiçbir şey imkansız değil

2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve spordan kopmayan Girdi, okçuluk branşında dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kırmızı Türkiye forması giymiş bir kadın sporcu yer alıyor. Sporcu, stüdyoda bir masa önünde oturmuş ve gülümseyerek kameraya bakıyor. Masada altın madalyası öne çıkacak şekilde sergilenmiş. Kadının saçları yarı toplu ve üzerinde "TÜRKİYE" yazısı bulunan forması belirgin bir şekilde görülüyor. Arka planda geometrik şekillerin yer aldığı mavi tonlarda bir ekran var. Fotoğraf genel olarak başarı ve gurur duygusunu yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024'te Türkiye'ye altın madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve spordan kopmayan Girdi, okçuluk branşında dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazandı.

AA’nın haberine göre, Öznur, spora olan tutkusunu ve azmini anlatarak, hiçbir şeyin imkansız olmadığını vurguladı. Kazandığı zaferi "zaferin çığlığı" olarak nitelendiren Girdi, bu süreçte annesiyle birlikte Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na gitmeyi hedeflediğini paylaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 704 puanla dünya ve paralimpik oyunları rekorunu kırdığını hatırlatan Girdi, şöyle dedi:

"Antrenmanlarda defalarca o puanın üstünde attım. Rekor kıracağımızı biliyorduk ama rekor puanın ne olacağını orada biz belirleyecektik. Çok da iyi bir puan. Tabii ki antrenmanda daha üst puanları atıyoruz. Oradaki stres ve heyecanı kontrol ederek bu kadar iyi bir puana ulaşabilmek gerçekten çok gurur verici.”

Antrenmanlarda çok çalıştıklarını vurgulayan Girdi şunları söyledi:

"Çok fazla test yaptık. Okçuluk testlerinde en ufak bir şey bile sizi tedirgin eder. Tam emin olmak istersiniz. Bazen saatlerinizi, bazen günlerinizi alır. Biz tabii ki yıllarca antrenmanlarda bu an için çok çalıştık. Rekor atacağımızdan da altın madalya alacağımızdan da hiç şüphemiz yoktu."

"Pes etmeyin"

Girdi, gençlere “asla pes etmeyin” mesajı vererek, engelli bireylerin de hayallerini gerçekleştirebileceğini belirtti.

Engellilerin ve ailelerinin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, okçuluk dışında çizim ve boyama ile de ilgilendiğini söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın sporcular Öznur Cüre Girdi Paralimpik Şampiyonu
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